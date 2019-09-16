مال وأعمال

تعلن شركات الطيران في العالم عن ارباحها السنوية للعام 2019 والتي تقدر بـ28 مليار دولار، في مؤتمر القمة العالمي لها والذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي الـ«اياتا» في ميامي الاميركية في الفترة من 25 الى 26 سبتمبر الحالي والتي من المتوقع طبقا للمؤشرات الأولية بأنها ستشهد انخفاض في الأرباح الصافية عن السنة الماضية بواقع 2 مليار دولار، وكانت ارباح العام الفائت 2018 بلغت 30 مليار دولار. وارجع خبراء الاقتصاء العالمي للطيران بان من الأسباب الرئيسة لتراجع الأرباح المتوقعة يرجع الى ارتفاع اسعار الوقود وتباطؤ نمو الطلب والحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية ومن المتوقع ان يبحث المؤتمر التحديات التي واجهت صناعة الطيران وبصفة خاصة الضمانات في عملية بيع تذاكر السفر التي ادت الى خسارة تبلغ 800 مليون دولا وخاصة في بعض بلاد الشرق الأوسط والقارتين الافريقية واميركا الجنوبية وايجاد وسائل امانة تركز استراتيجية الدفع لشركة طيران بعيدا عن الــ«كاش مني» من العميل من خلال تقديم عروض مخصصة وتجربة افضل للمستخدم. ومع ذلك.

