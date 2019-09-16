مال وأعمال

اعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنّه اعتباراً من امس الأحد القد تم الانتهاء من حصر أسماء المواطنين الكويتيين المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لاحتساب الحد الأدنى لعدد الأسهم المخصصة لكل مواطن وفقاً للآلية التي سيعلن عنها قبل 1 أكتوبر 2019. لذا فإنّ جميع المواطنين الكويتيين المسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية حتى 15 سبتمبر 2019 مدعوون للمشاركة في الاكتتاب.

ودعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المواطنين الكويتيين المسجّلين للمشاركة في الاكتتاب العام بنسبة 50 % من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش. م. ك. ع. خلال الفترة التي تبدأ في 1 أكتوبر 2019 وتنتهي في 29 نوفمبر 2019، وذلك حرصاً منها على حصول المواطنين على حصتهم الاستثمارية في أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص طويل الأجل وأول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه بدولة الكويت.

أكدت الهيئة أن أحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل جزءاً أساسياً من سياسة حكومية شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى هي أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

جدير بالذكر أنّ شركة شمال الزور الأولى هي أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وهي المالك والمشغّل لمحطة الزور الشمالية الأولى، كما أن المحطة هي أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. وقد بدأت الشركة عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10 % من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو 20 % من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.

ويتم توفير جميع المياه المحلاة والكهرباء للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت من خلال شـبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء وفـق اتفاقية شراء الطاقة والمياه ولمدة 40 عاماً. علماً بأنّ المشروع يشكل المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في دولة الكويت الذي تهدف من خلاله وزارة الكهرباء والماء ا?لى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في دولة الكويت في السنوات المقبلة.

وأشارت الهيئة أنه بمجرد إتمام عملية الاكتتاب، فإنّ نسبة لا تتجاوز 50 % من أسهم شركة شمال الزور الأولى سوف تكون مملوكة من قبل المواطنين. أمّا النسبة المتبقية والبالغة 50 % من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، حيث تمتلك الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة قدرها 10 % من أسهم رأس مال الشركة موزعة بينهما بالتساوي، بينما يمتلك الشريك الاستراتيجي ممثلاً في شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه نسبة 40 % من أسهم رأس مال الشركة. أبرز مؤشرات الصفقة • الحصة: 50 % من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع. (وهي تمثل كامل حصة الهيئة في أسهم رأس مال الشركة).

• تاريخ بدء الاكتتاب: 1 أكتوبر 2019.

• تاريخ انتهاء الاكتتاب: 29 نوفمبر 2019.

• الفئة المسموح لها بالاكتتاب: المواطنون الكويتيون المسجلون لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى تاريخ 15 سبتمبر 2019.

تواريخ مهمة للمشروع • 12 ديسمبر 2013: ترسية المناقصة على المستثمر الاستراتيجي، وتوقيع الاتفاقية مع وزارة الكهرباء والماء والبدء بعملية الإنشاء.

• 26 نوفمبر 2016: الانتهاء من الأعمال الإنشائية والبدء بالأعمال التجارية (في الموعد المحدد في عقد الشراكة ووفقاً للميزانية).

• 11 سبتمبر 2017: تعيين شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) مديراً لعملية نقل ملكية أسهم شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش. م. ك. ع. للمواطنين.

• 29 مارس 2018: الوصول إلى تاريخ الإنجاز (هو التاريخ الذي يقوم فيه ممولو المشروع بإخطار شركة المشروع باستيفاء جميع المعايير المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل).

