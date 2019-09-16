مال وأعمال

أصدر بنك الكويت المركزي امس تذكير للشركات والمؤسسات الممارسة لنشاط نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، وذلك لتوفيق أوضاعها خلال مهلة أقصاها 30 سبتمبر الحالي. وحدد المركزي وفق البيان نحو 6 متطلبات للقيد، على رأسها مستندات التأسيس، واستراتيجية الشركة وخطة العمل، إلى جانب وصف النشاط والسياسات والإجراءات، ونظام إدارة المخاطر، إضافة إلى إجراءات الرقابة الداخلية، وآلية حل المنازعات.

وتضمنت الشروط خطاب ضمان نهائي لصالح بنك الكويت المركزي بمبلغ 100 ألف دينار، في حالة مزاول النشاط، وفي حالة الوكيل وجود إقرار منه بالرغبة في القيد والالتزام بالتعليمات حيال قيده.

