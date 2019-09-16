مال وأعمال

شارك بنك الكويت الوطني في الحلقة النقاشية «تسارع الاعتماد على الروبوتات» وذلك خلال المؤتمر السنوي لمجلة جلوبل فاينانس «التكنولوجيا المصرفية والمبتكرون 2019» الذي انعقد في دبي بحضور نائب الرئيس التنفيذي مجموعة تقنية المعلومات والعمليات في بنك الكويت الوطني ديمتريوس كوكوسوليس والذي شارك الحضور خبراته الواسعة في هذا المجال كما استعرض الإنجازات التي حققها البنك في مجال التكنولوجيا المصرفية.

وقال كوكوسوليس ان «الاعتماد على الأتمتة وتكنولوجيا الروبوتات أصبح ركيزة أساسية في برامج البنوك نحو التحول الرقمي وكذلك في جميع أنشطة الصناعة المصرفية»، لافتا الى أن الوطني كانت له الريادة كأول بنك يدشن خدمة الاستشارات الآلية من خلال ذراعه الاستثمارية «الوطني للاستثمار» وبالتعاون مع شركة نيو تكنولوجيز الرائدة في مجال تقديم الحلول الاستثمارية الرقمية.

وأشار كوكوسوليس إلى أن الاعتماد على الروبوتات أصبح أساسياً في برامج التحول الرقمي وخاصةً على صعيد العمليات التشغيلية موضحاً أنه ومع تسارع المبادرات الرقمية تأتي ضرورة الأخذ في الاعتبار العائد على الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية وانعكاس ذلك على الخدمات والمنتجات التي يتم توفيرها للعملاء.

وأضاف كوكوسوليس «لقد قمنا في بنك الكويت الوطني بإدخال الروبوتات في العديد من الخدمات المصرفية الرقمية حيث نستهدف الوصول إلى 16 عملية مصرفية خلال المرحلة الأولى من برنامج الروبوت المصرفي، وقد حققنا نجاحاً مبهراً حيث أصبحت عملية الاسترداد المتعلقة ببطاقات الوطني الائتمانية تستغرق أقل من 8 ثوان مع إتمامها بدقة عالية وذلك بدلاً من 7-8 ساعات كانت تستغرقها نفس العملية قبل ذلك».

وأوضح كوكوسوليس أن بنك الكويت الوطني قد نجح في إدخال الروبوت في 8 عمليات مصرفية خلال المرحلة الأولى من برنامج الروبوت المصرفي حتى الآن، فيما جاءت النتائج إيجابية ومحفزة للغاية حيث لم تقتصر الاستفادة من إدخال الروبوت على خفض التكلفة فقط بل ساهمت في زيادة الإيرادات وتراجع معدل الخطأ وخفض الوقت اللازم لإتمام تلك العمليات المصرفية وهو ما ساهم في إثراء التجربة المصرفية للعملاء.

وفيما يتعلق بتأثير استخدام الروبوتات على خفض أعداد فريق العمل قال كوكوسوليس «يمثل الاستغناء عن بعض الموظفين المسؤولين عن المهام الاعتيادية نتيجة لاستخدام الروبوتات في العمليات المصرفية أحد أبرز التحديات التي تتم مواجهتها ولذلك نعمل في بنك الكويت الوطني على إيجاد طريقة مناسبة تعتمد على إعادة تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم للحصول على فرص في شغل وظائف أخرى».

واستطرد كوكوسوليس مؤكداً أنه لا يمكن اقتصار الاستفادة من إدخال الروبوت في إتمام العمليات المصرفية على خفض التكلفة فقط وإنما يمتد للمساهمة في تحسين أداء الخدمات وإتمامها بسرعة أكبر وبمعدل خطأ أقل وهو ما يمكننا من إتمام العديد من العمليات الضخمة والمعقدة بتكلفة أقل ومستوى جودة أعلى.

وأكمل كوكوسوليس «يمثل إدخال الروبوتات في العمليات المصرفية جزءا من استراتيجية بنك الكويت الوطني للتحول الرقمي والتي تتضمن العديد من المبادرات الأخرى التي يستثمر فيها البنك بشكل مكثف وفي مقدمتها برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الذي يأتي ضمن استراتيجية «الموبايل أولاً» وهو ما مكًن عملاءنا من إتمام غالبية تعاملاتهم المصرفية دون الحاجة لزيارة الأفرع، حيث نحرص على إضافة المزيد من الخدمات والتحديثات الجديدة للبرنامج بشكل مستمر، فخلال العام 2018 قمنا بإضافة 14 خدمة وتحديث جديد للبرنامج وهو ما لاقى تقديراً على المستويين الإقليمي والدولي حيث قامت مؤسسة مورغان ستانلي بتصنيف البرنامج كأفضل برنامج خدمات مصرفية عبر الموبايل في الكويت والثالث خليجياً».

