مال وأعمال

قررت إدارة العمليات بالإدارة العامة للطيران المدني في خطوة جريئة لزيادة الفاعلية في العمل والإنتاجية في الجهد إعادة تقيم لكل العاملين في كل الاقسام التابعة لها في مطارات الكويت الدولي وسعد العبدالله ومبنى الخطوط الجوية الكويتية، حيث طلبت في التعميم رقم(10) للعام 2019 من مراقبي خدمات المطار المناوبين ومراقبي ادارة العمليات ورؤساء الأقسام عمل حصر بأعداد الفائضين من الموظفين العاملين بالمراقبات والاقسام مع ذكر مسمياتهم وتخصصاتهم الوظيفية في خلال أسبوع من استلام هذا التعميم الذي يحمل رقم(61).

وعلمت «النهار» ان هذا الحصر في عدد العاملين الفائضين عن العمل «البطالة المقنعة» يأتي في اطار التقييم الشامل من اجل رفع كفاءة العمل والعاملين المنتسبين للإدارة العامة للطيران المدني للوصول بها الى مستوى يليق بمكانة الكويت التي تعد حلقة وصل متميزة عالمية بين قارات العالم أوروبا واسيا والشرق الأوسط.

