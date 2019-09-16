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قواعد جديدة للأمتعة بمطار البحرين في أكتوبر المقبل

مصطفي جمعة
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الإثنين 16 سبتمبر 2019

اكد الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار البحرين الدولي مايكل هوهينبرغر بان القواعد الجديدة لقبول أمتعة المسافرين والتي ستطبق بدءاً من الأول من شهر أكتوبر المقبل والتي تمنع قبول الحقائب الدائرية وغير مسطحة الشكل والحقائب غير منتظمة الشكل المربوطة بحبل أو خيط أو شريط والحقائب ذات الأحزمة الطويلة أو السائبة والحقائب الملفوفة بدثار أو بطانية تهدف الي تجنب حدوث أي اختناقات أو أعطال قد تعيق حركة نظام مناولة الأمتعة، وتسهم في الحفاظ على سلامة نظام مناولة الأمتعة، كما ستساعد موظفي المطار على أداء المهام اليومية المنوطة بهم على نحو أكثر سهولة وفاعلية، وهو ما يثمر في المقابل عن تقديم خدمات أفضل لجميع مرتادي المطار.
واوضح بان الأمتعة غير منتظمة الشكل المربوطة بالحبال أو الخيوط أو الشرائط القماشية يمكنها أن تعلق بسهولة وتعيق حركة سير نقل الأمتعة مما يتسبب في تعطيله لفترة من الوقت، وهو ما يسفر بدوره عن تأخير عملية مناولة الأمتعة في المطار وإزعاج المسافرين الآخرين.
ونوه بان الأغراض التي تتخطى أحجامها القياسات المعتادة مثل عربات الأطفال والدراجات الهوائية والكراسي المتحركة وحقائب الغولف، فسوف تظل مسموحا بها. وأوصى بضرورة استخدام المسافرين أمتعة ذات سطح مستو واحد على الأقل، أو حقائب السفر العادية، أو صناديق تم حزمها بطريقة ملائمة وذات سطح مستو لتجنب أي تأخير أو تعطيل في منطقة إنهاء إجراءات السفر
واكد بان تطبيق القواعد الجديدة للحقائب سيكون لها دور حيويا في الارتقاء بكفاءة عمل نظام مناولة الأمتعة المتطور المستخدم في مبنى المسافرين الجديد بالمطار.


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