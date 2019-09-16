مال وأعمال

اكد الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار البحرين الدولي مايكل هوهينبرغر بان القواعد الجديدة لقبول أمتعة المسافرين والتي ستطبق بدءاً من الأول من شهر أكتوبر المقبل والتي تمنع قبول الحقائب الدائرية وغير مسطحة الشكل والحقائب غير منتظمة الشكل المربوطة بحبل أو خيط أو شريط والحقائب ذات الأحزمة الطويلة أو السائبة والحقائب الملفوفة بدثار أو بطانية تهدف الي تجنب حدوث أي اختناقات أو أعطال قد تعيق حركة نظام مناولة الأمتعة، وتسهم في الحفاظ على سلامة نظام مناولة الأمتعة، كما ستساعد موظفي المطار على أداء المهام اليومية المنوطة بهم على نحو أكثر سهولة وفاعلية، وهو ما يثمر في المقابل عن تقديم خدمات أفضل لجميع مرتادي المطار.

واوضح بان الأمتعة غير منتظمة الشكل المربوطة بالحبال أو الخيوط أو الشرائط القماشية يمكنها أن تعلق بسهولة وتعيق حركة سير نقل الأمتعة مما يتسبب في تعطيله لفترة من الوقت، وهو ما يسفر بدوره عن تأخير عملية مناولة الأمتعة في المطار وإزعاج المسافرين الآخرين.

ونوه بان الأغراض التي تتخطى أحجامها القياسات المعتادة مثل عربات الأطفال والدراجات الهوائية والكراسي المتحركة وحقائب الغولف، فسوف تظل مسموحا بها. وأوصى بضرورة استخدام المسافرين أمتعة ذات سطح مستو واحد على الأقل، أو حقائب السفر العادية، أو صناديق تم حزمها بطريقة ملائمة وذات سطح مستو لتجنب أي تأخير أو تعطيل في منطقة إنهاء إجراءات السفر

واكد بان تطبيق القواعد الجديدة للحقائب سيكون لها دور حيويا في الارتقاء بكفاءة عمل نظام مناولة الأمتعة المتطور المستخدم في مبنى المسافرين الجديد بالمطار.

