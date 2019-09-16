مال وأعمال

قام وفد من الادارة العامة للاطفاء برئاسة نائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد، بزيارة ميدانية إلى عدد من المصانع الكويتية العاملة في منطقة الشعيبة الصناعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إتحاد الصناعات الكويتية والذي مثله في المدير العام هدى البقشي وفريق من الاتحاد وتأتي الزيارة بناء على توجيهات من مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد، حيث رافق اللواء خالد فهد في هذه الزيارة مدير إدارة وقاية محافظة الاحمدي العميد محسن القديحي وعدد من المسؤولين في قطاع الوقاية وفي تصريح له حول الزيارة قال نائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد الفهد ، أن الزيارة تأتي عملاً برؤية الإدارة العامة للاطفاء المتمثلة بحماية الارواح والممتلكات والوقاية من الحرائق.

وأضاف أنه تحقيقاً لاستراتيجيات الادارة جاءت زيارة عدد من المصانع الوطنية في منطقة الشعيبة الغربية، بهدف الاطلاع على المنشآت ومدى التزامها بمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق من جهة، والتعاون والدعم والتشجيع للمصانع وتقديم المشورة لهم من الجهة الاخرى وتابع اللواء الفهد يقول أن علاقة الادارة العامة للاطفاء بالمصانع الكويتية هي علاقة تعاون وليست مجرد علاقة مرتبطة بالرقابة والتفتيش، مشيداً بمدى التزام المصانع برؤية الادارة العامة للاطفاء المتمثلة بحماية الارواح والممتلكات والوقاية من الحرائق. بدورها أشارت مدير عام إتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي ان الزيارة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لاتحاد الصناعات الكويتية لتوثيق العلاقة مابين القطاعين الصناعي والحكومي في إطار إيجابي يضمن تطبيق جميع الاشتراطات المطلوبة لسلامة وامن المنشآت الصناعية والعاملين فيها مع مراعاة تسهيل الاجراءات وتذليل اَي عقبات تعترض أعضاء الاتحاد عن طريق التنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. واشادت البقشي بالجهود المميزة التي يبذلها القائمين على الادارة العامة للإطفاء ومدى التعاون الفعال من قبل قطاع الوقاية بقيادة اللواء خالد وفريقه مشيرة ان هذه الزيارة ماهي الا امتداد لسلسلة من برنامج زيارات يغطي المناطق الصناعية كافة للدعم وللاطمئنان على سلامة و جودة المنتج الوطني ضمن بيئة عمل آمنة وختمت بشكرها للفريق خالد المكراد وكافة العاملين في الادارة العامة للإطفاء.

