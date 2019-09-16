مال وأعمال

أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن الانتهاء من المراجعة الدورية لتصنيفات بنك برقان، حيث صنفت الوكالة الودائع طويلة الأجل للبنك عند درجة (A3) بنظرة مُستقبلية مُستقرة. وبحسب بيان البنك للبورصة أمس، فإن تصنيف الوكالة للودائع طويلة الأجل عند تلك الدرجة يستند إلى استفادة من تقييم الائتمان الأساسي المُستقل لبنك برقان (BCA) عند الفئة (ba2)، وزيادة البنك من 5 درجات مرتفعة الدعم المُحتمل من قبل الشركة الأم ومن قبل الحكومة. وتفترض «موديز» وجود احتمال متوسط لتلقي البنك الدعم من الشركة الأم، شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» (المُصنفة عند الدرجة «Baa3»)، واحتمال كبير لتلقي الدعم من حكومة الكويت (المُصنفة عند الدرجة «Aa2»).

وأوضحت الوكالة أن تقييم الائتمان الأساسي لبنك برقان (BCA) عند الفئة (ba2) يعكس مستوى السيولة الجيدة، والربحية المُستقرة، والتغطية المعقولة للقروض المُتعثرة (NPLs) وتحسن الرسملة على الرغم من أنها تظل أقل من المتوسط في نظيراتها بالبنوك الكويتية. كما أن نقاط القوة المذكورة مُقيدة بالتركزات الائتمانية العالية والانكشاف على الأطراف ذات العلاقة.

