مال وأعمال

شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا بـ (O.T.C) خلال جلسات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي انخفاضا في قيمة التداولات بتداول 4?5 ملايين سهم بقيمة 105?3 آلاف دينار كويتي (نحو 358 ألف دولار) تمت عبر 32 صفقة. وقالت شركة (الموازي دوت كوم) في تقرير لها أمس الأحد إن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء سلبيا إذ بلغ حجم التداولات 700?6 ألف سهم بقيمة 25?2 ألف دينار (نحو 85?6 ألف دولار) تمت عبر 20 صفقة. وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء سلبيا خلال الأسبوع إذ بلغت التداولات نحو 3?8 ملايين سهم بقيمة نحو 80?12 ألف دينار (نحو 272?4 ألف دولار) تمت عبر 12 صفقة.

