مال وأعمال

كشفت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» عزمها تنظيم حملة ترويجية في 3 مدن صينية هي بكين وتشنغدو وشنغهاي بالتعاون مع طيران الإمارات شريك الرحلات-، وذلك تماشياً مع جهودها المتواصلة لترجمة «رؤية الشارقة السياحية 2021» في استقطاب أكثر من 10 ملايين سائح إلى الإمارة بحلول العام 2021. وتستهدف الحملة الترويجية، المقررة في الفترة بين 16 و20 سبتمبر المقبل، تنشيط سوق السفر بين الصين والشارقة وزيادة التدفق السياحي الصيني بالاستفادة من سياسة تسهيل دخول السياح الصينيين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال منحهم تأشيرة دخول لحظة الوصول.

وقال خالد المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: «تبرز الصين في مقدمة الأسواق العالمية المهمة بالنسبة لنا، حيث بلغ عدد الزوار من الصين في الربع الثاني من العام الجاري 13,289 زائراً، وسط التوقعات بأن تشهد هذه الأرقام ارتفاعاً خلال العام الجاري. وبالتزامن مع النمو السياحي المتسارع بين الشارقة والصين، نتطلع قدماً إلى إطلاق الحملة الترويجية في كبرى مدن الجمهورية الصينية وأهمها ومنها العاصمة بكين وتشنغدو وشنغهاي في خطوة متقدمة لتوطيد جسور التواصل المباشر بين رواد صناعة السياحة والسفر والضيافة، فضلاً عن تسهيل تبادل أفضل الممارسات وأنجح الخبرات وأحدث الرؤى ذات الصلة بالاتجاهات الداعمة لمسار نمو القطاع السياحي إلى جانب نشر الوعي السياحي حول إمارة الشارقة وهويتها وأصالة موروثها الثقافي.»

وأضاف المدفع: «نتبنّى في «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» استراتيجية متكاملة للترويج لإمارة الشارقة كمقصد سياحي فريد ووجهة مثالية للسياحة العائلية على مدار العام، من خلال التعريف بالمقومات المتميزة ومناطق الجذب السياحي المتنوعة والمرافق عالمية المستوى والأنشطة الترفيهية العائلية والسياحية المتاحة أمام الجميع. وفي إطار سعينا الحثيث لإنجاح استراتيجيتنا الطموحة، نعتزم توفير عروض خاصة وحلول مبتكرة قائمة على مفهوم السياحة المستدامة في إطار الشراكة الفاعلة مع نخبة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، مدفوعين بالتزامنا المطلق بترجمة التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إبراز موقع الإمارة على الخارطة السياحية العالمية.

