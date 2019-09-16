مال وأعمال

أعلنت مجموعة الراية المتميزة القابضة، أبرز المساهمين في مجموعة ميداف للاستثمارات القابضة في جمهورية مصر العربية، عن استحواذ الأخيرة على حصة 26% من أسهم شركة الثريا لتكرير الزيوت حيث بلغت قيمة الصفقة أكثر من 30 مليون جنيه مصري، وهي أكبر صفقة تبرمها المجموعة في عام 2019 نتيجة لسعيها الحثيث على توسيع حجم أعمالها في السوق المصري والدول الأفريقية اثر نجاحها في وقت سابق من الاستحواذ على مجموعة «ماتركس كابيتال» للاستثمار المصرية.

وفي هذا الإطار، تحدث عدنان السالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميداف للاستثمارات القابضة والرئيس التنفيذي لشركة الراية القابضة قائلا: «لقد أثبتت استراتيجية الراية المتميزة القابضة جدواها في توسيع استثماراتها في السوق المصرية عبر امتلاك حصة في ميداف للاستثمارات القابضة، التي تعكف بكل دأب على تنويع استثماراتها في قطاعات اقتصادية حيوية لضمان جودة الاستثمار والربحية وتقليل المخاطر». وأضاف السالم: «ان هذه الصفقة مؤشر دامغ على نمو أعمال المجموعة حيث نقوم حاليا بدراسة عدة فرص استثمارية استراتيجية متنوعة في أسواق واعدة تشمل السوق المصرية وعدد من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة الى الأسواق الأوروبية وتتضمن هذه القطاعات أنشطة بنوك الاستثمار، والتأجير التمويلي، والتأمين، والوساطة التأمينية، بالإضافة إلى السمسرة، والاستشارات المالية، كذلك القطاع الصناعي العقاري والمالي والتعدين إلى جانب المشاريع التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية لمواكبة روح العصر التكنولوجية وتقديم أفضل عوائد مستدامة للمستثمرين، لغاية تشكيل منصة متكاملة من الخدمات الاستثمارية المتكاملة في المستقبل القريب».

وأوضح السالم بأن مجموعة الراية المتميزة القابضة تسعى الى لعب دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر تعزيز قطاع الاستثمار المجدي ذي العوائد المستدامة لقطاع الأعمال ومنح الكوادر الكويتية فرصة الالتحاق بهذا القطاع الذي يعتبر عمادا أساسيا من أعمدة الاقتصاد. وقال: «نحن فخورون بالتوسعات التي أنجزتها المجموعة في السوق المصرية والتي تؤتي اليوم ثمارها ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب».

