مال وأعمال

اختتم بنك الخليج مسابقة غرفة التجوري (الخزنة) التي استمرت لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع في مجمع الأفنيوز، المرحلة الثالثة. وقد قدم البنك مبلغ 300 دينار كجائزة نقدية يومية، حصل عليها الفريق الأسرع في كل يوم من أيام الفعالية. اعتمدت المسابقة على قدرة الفريق على الإجابة عن ثلاثة ألغاز خلال مدة لا تزيد عن خمس دقائق ليتمكنوا من فتح التجوري والتأهل للفوز بمبلغ 300 دينار، وتمت في غرفة مغلقة يدخلها أعضاء الفريق المشارك ويتعاونوا على حل ألغاز تساعدهم في الخروج. وتطلب حل الألغاز ذكاء استراتيجياً ومهارة في التواصل حتى يتمكن الفريق من الفوز. وفي تعليقه على فعالية Escape Room، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «أطلقنا الأسبوع الماضي أول فعالية ترفيهية ضمن مبادرة الفعاليات الشهرية التي نعمل على تنظيمها في المجمعات التجارية وأماكن الترفيه في أنحاء البلاد. وتندرج هذه المبادرة تحت برنامج بنك الخليج للمسؤولية الاجتماعية الذي نسعى من خلاله إلى التواصل الإيجابي مع أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، بحيث نخلق جوًا عائليًا ممتعًا قد ينتج عنه جوائز مادية كذلك! نبارك للفرق الفائزة في مسابقة Escape Room غرفة التجوري، ونتطلع للتعرف على المزيد من الفرق القوية في المبادرات القادمة».

وقال رشيد الرشيد وفيصل الرفاعي من الفريق الفائز يوم الخميس: «كنا في مجمع الأفنيوز ومررنا على غرفة التجوري التي أقامها بنك الخليج فقررنا الدخول وتجربة اللعبة. كانت اللعبة مشوقة وكان عامل الوقت فيها هو التحدي الوحيد. استمتعنا بالمشاركة وبالجائزة القيمة من بنك الخليج».

