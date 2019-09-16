مال وأعمال

أغلق سعر الدولار بنهاية يوليو 2019 متخطياً حاجز 304 فلوس وفق بيانات بنك الكويت المركزي وهو أعلى مستوى وصله خلال الشهر ذاته، مسجلاً زيادة شهرية بحدود نصف في المئة بالتالي أغلق عند واحد من أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2016، ومازال يشهد معدلات تغير شهرية متذبذبة، وعلى أساس سنوي يواصل التغير السنوي لسعر الدولار بالدينار اتجاهاً تصاعدياً مستمراً منذ منتصف 2018 مع زيادته بحدود نصف في المائة عن إغلاق يوليو2018.

أما اليورو فقد أغلق عند واحد من أدنى مستوياته في عامين ونصف العام مسجلاً 338.8 فلساً بنهاية يوليو 2019 منخفضاً 1.6% على أساس شهري أي أعلى تراجع شهري في العام الحالي، ، معاوداً تسجيل معدلات انخفاض شهرية بعدما حقق في يونيو زيادة شهرية للمرة الثانية في العام. ويلاحظ مسار تصاعدي لسعر اليورو بعدما سار في اتجاه تنازلي قبل ذلك مصحوباً باستمرار تذبذب تحركاته الشهرية،أما معدل التغير السنوي لسعر اليورو بالدينار فإنه يواصل تراجعه منذ منتصف العام الماضي مسجلاً انخفاضاً في يوليو إلى 4.2% مقابل تراجع سنوي أقل بلغ 1.6% في يونيو.

