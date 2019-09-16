مال وأعمال

شهد السوق الاستهلاكي في الكويت نمواً ملحوظً مدفوعاً بمعدلات مرتفعة للنمو في حجم الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويعني ذلك نجاح سياسات وجهود بنك الكويت المركزي في الحفاظ على معدلات التضخم عند حدود متدنية، ويؤدي ذلك إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والنمو الاستهلاكي، ويلاحظ تراجع النمو السنوي لحجم أرصدة الائتمان إلى 4.2% بنهاية يوليو مقابل نمو أعلى نسبته 4.8% في الشهر السابق له، وهي معدلات أعلى بكثير من نموه الذي لم يتجاوز 0.8% في يوليو من العام الماضي، كذلك يشهد سوق الاستهلاك عبر نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي نمواً ملحوظاً وصلت نسبته 3.8% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلا أنه يلاحظ اتجاه نموه السنوي نحو التراجع.

