مال وأعمال

كشفت وزارة السياحة في سلطنة عُمان مؤخراً، عن أحدث الأرقام التي حققها القطاع السياحي لصيف عام 2019 الحالي، مسلطةً الضوء على النجاح المميز الذي حققته في ظل جهودها الحثيثة لزيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد. وبحسب الإحصائيات التي أجراها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة، استقبلت الفنادق في عُمان من فئة 3 إلى 5 نجوم حوالي 872 ألف نزيل خلال الفترة بين يناير ويونيو 2019 ، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات إلى 116 مليون ريال عُماني.

واستقبلت فنادق سلطنة عُمان خلال شهر يونيو 2019 فقط، أكثر من 115 ألف نزيل، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً بالعدد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد النزلاء آنذاك 77 ألف نزيل، مما يشير إلى نمو بنسبة 49.9 %. كما ارتفع إجمالي معدل الإشغال في الفنادق خلال ذات الشهر، إلى 37.6% مقارنة بـ 36.1% في العام الماضي. أما فيما يتعلّق بالإيرادات، حققت فنادق سلطنة عُمان من فئة 3 إلى 5 نجوم إيرادات بقيمة 11.4 مليون ريال عُماني خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بـ 8.5 ملايين ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2018، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 34%، في حين سجّل قطاع الضيافة في السلطنة إضافة ما مجموعه 1081 غرفة فندقية معظمها في العاصمة مسقط.

وقال سالم بن عدي المعمري، مدير عام الترويج السياحي في «وزارة السياحة في سلطنة عُمان»: « لقد أصبحت سلطنة عُمان وجهة مثالية مفضلة ومقصداً للمسافرين من المناطق الخليجية والآسيوية، الذين يبحثون عن مكان للابتعاد من الموجات الحارّة خلال فصل الصيف، وبفضل مساعينا الحثيثة والتي شملت سلسلة من الحملات الترويجية والمبادرات التسويقية الرقمية، استطاعت السلطنة أن تحقق نتائج إيجابية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفعت أعداد السياح بشكل ملحوظ. ونؤكد حرصنا على متابعة العمل وبذل الجهود المطلوبة، لتحقيق المزيد من النجاح والنمو في هذا المجال، حيث نتطلع إلى تنظيم المزيد من الجولات الترويجية والأنشطة الفريدة لتقديم عروض سياحية متميزة في الأسواق الإقليمية والعالمية».

