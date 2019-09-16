مال وأعمال

أعلنت شركة «سيركو الشرق الأوسط»، مشاركتها كراع فضّي في الدورة السادسة من قمة مدن المستقبل، لعرض خططاً طموحة لتطوير المزيد من المدن الذكية في السنوات القادمة ولعب دور أكبر في مثل هذه المشاريع الرائدة. وتأتي مشاركة الشركة في هذا الحدث المهم في ظل تنامي أهمية تطوير المدن الذكية ضمن صناعة الإنشاءات والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعززت خلال السنوات الأخيرة من خلال مجموعة من المشاريع رفيعة المستوى، بما فيها مشروع مدينة «نيوم» في المملكة العربية السعودية والتي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار أميركي، ومشروع «الجادة» الضخم في الشارقة بقيمة 6.5 مليارات دولار.

وتعقيباً على المشاركة في هذه القمة، قال فِل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو الشرق الأوسط»: «نعمل في «سيركو الشرق الأوسط» على تحسين تجربة العملاء من خلال تقديمنا المستمر للخدمات المبتكرة للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، كما تأتي الشركات الكبرى الخاصة على رأس أولوياتنا. ويشكل حدث مهمّ مثل «إكسبو 2020» تحديات رئيسة للبنية التحتية في دبي، لكنه يوفر في الوقت نفسه فرصة كبيرة لفهم واستكشاف قيمة وأهمية تطوير المدن الذكية. وتتيح لنا قمّة «مدن المستقبل في العالم العربي» فرصة رائعة للتواصل مع النظراء وعرض خبراتنا في مجال إدارة الخدمات العامة في مختلف أنحاء المنطقة».

