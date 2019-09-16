مال وأعمال

اشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق الأربعاء الماضي على تأجيل فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية لمدة أسبوعين بناء على طلب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو. وساهم هذا القرار في دفع أسواق الأسهم على مستوى العالم إلى الارتفاع كما أدى إلى تراجع عملات الملاذ الآمن (الين الياباني) بأكثر من 1% خلال الأسبوع الماضي.

وتشير بادرة ابداء حسن النية من جهة الرئيس ترامب إلى تحول في نبرة الحرب التجارية وإمكانية التوصل إلى تسوية في المستقبل القريب. حيث انه في ظل الأوضاع الحالية من انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأميركي ، يتطلب الأمر نجاح مساعي الرئيس ترامب لتعزيز شعبيته، وقد يكون توصله لحل للحروب التجارية هو ما يتطلبه الأمر.

أما على صعيد تأثر أدوات الدخل الثابت، فقد تحسن أداء عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهر واحد مسجلاً نمواً بنسبة 1.90% يوم الجمعة، حيث تزايد الاقبال على المخاطر بين جموع المستثمرين في ظل تراجع وتيرة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، الأمر الذي أدى إلى صعود الأصول مرتفعة المخاطر إلى مستويات أعلى.

البيانات الأميركية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساس في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في أغسطس، متخطياً توقعات السوق للشهر الثالث على التوالي. أما على أساس سنوي، فقد ارتفع المؤشر من 2.2% إلى 2.4% بما يضع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق. حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في أغسطس على خلفية الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي يدعم باستمرار وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. كما ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% الشهر الماضي مقابل التوقعات بتسجيله نمواً بنسبة 0.2%، الأمر الذي يعزى في الأساس إلى تزايد الإنفاق على السيارات ومواد البناء والرعاية الصحية.

وتقوم أسواق العقود الآجلة في الوقت الحاضر بتسعير إمكانية اقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بنسبة 98.5%. ولكن في ظل ارتفاع معدلات التضخم وهدوء وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سيكون من الصعب الدفع نحو الاقدام على خطوة خفض أسعار الفائدة في هذا التوقيت. من جهة أخرى، يأتي هذا في الوقت الذي استغل فيه ترامب قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة وقام بممارسة المزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوة مماثلة.

خفض الفائدة

قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع الرئيسة بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى -0.5% كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مسجلاً بذلك أول تغيير لأسعار الفائدة منذ مارس 2016. كما قام بتعزيز توجهاته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، مع توقع البنك المركزي الأوروبي أن «تظل معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أدنى من ذلك حتى نرى توقعات التضخم تتقارب بقوة من المستويات المستهدفة، بالقرب من 2% ولكنها أقل منها في الوقت الحالي».

بالإضافة إلى ذلك، سوف يستأنف البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي الذي يبدأ في 1 نوفمبر بمعدل شهري قدره 20 مليار يورو، وسيستمر «طالما كان ذلك ضرورياً لتعزيز الاثار المترتبة على سياسته تجاه أسعار الفائدة». وعلى الرغم من أن الإطار الزمني لبرنامج التيسير الكمي يبقى غير محدد، إلا أن بيان السياسات لم يشر إلى أي تغيير في القيود الفنية، وخاصة الحد الأقصى البالغ 33% المسموح للمركزي الأوروبي بامتلاكه من السندات الحكومية لأي دولة.

