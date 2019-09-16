مال وأعمال

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع في يوليو فيما يعزى بصفة رئيسة إلى أداء قطاع الخدمات ذي الثقل الكبير، وهو الأمر الذي أسهم في الحد من المخاوف المتعلقة بالدخول إلى مرحلة الركود والتي نجمت عن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام 2019. وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3% على أساس شهري مقابل التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.1%. وبالنظر إلى انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، اتجه الجنيه الإسترليني نحو الارتفاع مسجلاً أعلى نسبة نمو اسبوعية منذ مايو الماضي.

