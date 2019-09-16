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مع بداية انخفاض درجة الحرارة في الكويت تبدأ وتيرة الحياة في الازدياد، وبعد انتهاء الإجازات الصيفية وعودة الفارين من قيظ الصيف، ها هي الحياة تعود للدواوين التي اكتظت بروادها، ومناقشاتها الإيجابية، وهو ما ظهر جليا في أقدم دواوين الكويت باستقبال ديوان الروضان الكائن بشارع الخليج العربي لحشد من رجالات الكويت والسلك الديبلوماسي والإعلاميين ولفيف من شرائح المجتمع الكويتي، وكان في مقدمة الحضور سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. عدنان الأنصاري وعميد الصحافة الكويتية الأستاذ أحمد الجارالله ورجل الأعمال السيد جواد بو خمسين ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والكاتب الصحافي رئيس مجموعة 80 والمستشار عبد الرحمن النمش ورجل الأعمال أسامة الخشرم، وبحفاوة الاستقبال المعهودة كان في استقبالهم عميد عائلة الروضان السيد روضان الروضان، وناصر الروضان مستشار سمو ولي العهد، وعبد اللطيف الروضان أمين عام مجلس الوزراء. وبدأت المناقشات تدور بين رواد الديوان وسط كرم آل الروضان، حيث استعرض سفير سلطنة عمان تاريخ العلاقات العمانية الكويتية، مشيدا بمتانة هذه العلاقات الممتدة إلى سنوات، لما تحظى به من اهتمام قيادتي البلدين صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة.

وأعرب السفير العماني عن امتنانه للتعاون المتبادل بين البلدين الشقيقين في كل المجالات وتسيير العلاقات والتعاون بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة بخطى متتابعة وملموسة نحو الغايات المرسومة لها سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أكد حرص القيادتين الحكيمتين في البلدين على دفعها وتوسيع آفاقها، ودعم خطاها لتتمكن من ترجمة ما يجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين من روابط ومصالح مشتركة ومتبادلة.

