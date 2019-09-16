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نظمت «لوياك» زيارة لمتدربيها المشاركين في برنامج «كن لريادة الأعمال الاجتماعية»، الى شركة زين في مقرها «زينك» في رحلة هادفة تمحورت حول العديد من المواضيع الهامة والشيقة بمشاركة المبادر خالد العميري الذي يمتلك خبرة في إدارة المشاريع التجارية الناجحة، بحيث أتيحت الفرصة للطلاب للتعرف على كيفية إدارة المشاريع وكيفية العمل عليها من البداية.

بحيث صرحت السيدة هيا المانع مدير الاستدامة في شركة زين الكويت، «لقد تشرّفنا باستضافة 64 طالباً وطالبة من الشباب المُبدع في برنامج «كُن» لريادة الأعمال الاجتماعية بمركز زين للإبداع زينك، حيث جمعناهم مع المُبادر خالد العميري صاحب مشروع لعب، وهو أحد خرّيجي النسخة الرابعة من برنامجنا المبتكر Zain Great Idea لتسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة، حيث شارك الطلبة خبرته في إطلاق مشروعه وأسرار تقديم المشاريع التكنولوجية، وغيرها من الخبرات التي ألهمت الطلاب والطالبات في رحلتهم نحو الإبداع في ريادة الأعمال.

فيما وضح العميري أن مشاركته في لوياك لا تقتصر على تقديمه محاضرة واحدة فقط وانما يعمل كمشرف على مجموعة كبيرة من الطلاب طوال البرنامج، وقال: مشاركتي في لوياك تأتي من منطلق هادف ونبيل بحيث أحرص دائماً على نقل الخبرة إلى الجيل الجديد لأطور من أفكارهم ليصبحوا مبدعين.

من جانبها أكدت إيمان العمر مدير الابتكار الاجتماعي في لوياك أن شركة زين تُقدم رعايتها لهذا البرنامج للسنة الثانية على التوالي في إطار شراكتها الاستراتيجية مع لوياك والتي تمتد لأكثر من خمسة عشر عاماً، بحيث تأتي كراعي ذهبي للبرنامج الذي يقدم منهجاً في ريادة الأعمال الاجتماعية للشباب بين عمر 12 و16 عاماً وبالتعاون مع كلية بابسون الأميركية الرائدة في مجال ريادة الأعمال عالمياً.

