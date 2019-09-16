إضاءات

اكدت الاعلامية السعودية سهى الوعل لـ «النهار» بان البرامج الفنية الإذاعية في السعودية تتنوع بين برامج الاخبار أو برامج الحوارات الفنية والتي تكون معظمها تقليدية بحيث لا توجد برامج نقدية فنية تضع كبار النقاد وألمع الصحافيين في المقدمة وتأخذ منهم الحقيقة كما هي دون مجاملة النجوم أو محاولة تلطيف القضية الفنية لكسب رضا جميع الأطراف.

وقالت ايضا : في البرنامج الاذاعي «كت مع سهى» استكمل مع إذاعة «ألف ألف» نفس ما تعود عليه المستمعون مني الجرأة والكواليس والحوارات الغير متوقعة والأسماء التي يصعب الوصول إليها وربما أكثر بعد لذلك أثق أنها ستظل تحصد إقبالاً كبيراً فحصول برنامج «إيش في عال تي في» في رمضان والذي كان له نفس الشكل البرامجي على أعلى نسبة استماع جعلنا متفائلين للغاية وسيكون برنامجي الاذاعي من يوم الاحد حتى الخميس وقد حصلت من المحطة على الدعم اللازم والثقة الكبيرة.

وبسؤالها عن ضوء الإقبال على الحفلات الغنائية بجميع أنحاء المملكة وهل ستصبح السعودية مركزاً ومحطة مهمة لكل فنان قالت : بالتأكيد وهذا ما يحدث الآن فعلاً، حفلات السعودية قلبت الموازين كل النجوم غيروا جداولهم وحساباتهم بما يضمن لهم التواجد هنا ولو لمرة، وهناك حروب فنية كبيرة خلف الكواليس بين فنانين عرب كبار من أجل المنافسة على مسارح السعودية ومواسمها، وهذه حقيقة أنا لا أبالغ فيها.

وعما اذا كان النقد الفني من خلال الوسائل الإعلامية تأتي بثمارها اجابت : طبعاً، لمن يثق الجمهور برأيه فقط وليس الجميع، وعن نفسي شخصياً لايزال قرائي والمستمعون الذين يتابعونني ينتظرون مقالاتي وحواراتي باهتمام، وعندما أغيب لأسبوعين مثلاً يبدأون في التساؤل عن موعد المقال الجديد أو البرنامج الجديد، وهذا أمر مهم أتمنى دائماً أن أكون ذكية بما فيه الكفاية لأحافظ عليه.

وعن موعد رؤيتها على الشاشة في برنامج يحقق احلامها قالت : لا أعرف.. قبل عامين كنت أقل تدقيقاً فيما أختار، اليوم أدقق بكل التفاصيل ولم أعد أشعر بالحماس بسهولة، على سبيل المثال ورغم تقديمي لأبرز برامج المواهب على الإذاعة السعودية إلا أنني رفضت مؤخراً عرضاً لتقديم برنامج تلفزيوني مشابه عن المواهب في عدة مجالات أيضاً رفضت برنامجاً تلفزيونياً شعبياً وآخر عبارة عن «توك شو» نسائي اجتماعي، لأن كل تلك العروض لم تكن ترقى بمحتواها أو شكلها لما أطمح إليه .. وصلت لمرحلة إن لم يرق لي ما أسمع فلن أقدمه حتى وإن كان هذا هو العرض الوحيد المطروح أمامي، ما أحلم به شيء آخر تماماً يشبهني ويشبه ما أقدمه عبر الصحافة، كما أحلم بتحويل «فني جداً» إلى التلفزيون يوماً.. هذا ما أنتظره بالتحديد.

