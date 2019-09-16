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أكدت نجمتا مسرحية «جزء من الفانية» التي تمثل الكويت في مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي بان المسرح الكويتي بات حاضراً اساسياً وفاعلاً على خارطة المهرجانات المسرحية في العالم العربي.

قالت الفنانة الشابة حصة النبهان بانه شرف كبير لها ولجيلها تمثيل الكويت والمسرح في الكويت عبر جيل راح يحتل دوره وموقعه وبات اليوم يحمل مسؤولية تمثيل الكويت في المهرجانات المسرحية. وقالت: أولا لا يمكن وصف سعادتي بالنجاح الذي حصدته مسرحية «جزء من الفانية» خلال تقديم عروضها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي حيث التحية الكبيرة من جمهور المهرجان حيث حرصت العديد من الوفود الصعود على الخشبة لتحية فريق العمل بالاضافة إلى مجموعة الكتابات النقدية المتميزة التي اكدت ان جيلاً من المسرحيين الكويتيين الشباب راحوا يحتلون موقعهم وحضورهم على خارطة ومسيرة المسرح في الكويت.

كما اشادت حصة بروح الفريق والتي شكلت حافزاً اساسياً لنجاح العرض والتجربة عبر تعاون بناء ومثمر كانت وراءه فرقة المسرح الكويتي التي باتت اليوم احدى منارات الاشعاع والتوهج المسرحي في الكويت الحبيبة.

بدورها قالت الفنانة الشابة كفاح الرجيب : منذ تقديم مسرحية «جزء من الفانية». ضمن ايام المسرح للشباب في الكويت والمسرحية تحصد النجاحات وصولا إلى مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي والذي يعتبر احد ابرز المهرجانات المسرحية في العالم العربي بالاضافة الي تخصصة في فضاءات البحث والتجريب مما يشكل تحدياً اضافياً. وسعادتي باختيار العرض الكويتي لا توصف من بين العشرات من العروض التي قدمت من أنحاء العالم.

وتابعت الفنانة كفاح الرجيب بان العرض استحوذ على الاهتمام لطروحاته ومضامينه. ومن قبله التأكيد على اهمية حضور جيل من الشباب من مخرجات المعاهد الفنية المتخصصة والذي راح يتحمل المسؤولية والامانة من أجل اثراء المسرح في الكويت.

وعن فريق المسرحية قالت الفنانة كفاح الرجيب: المسرحية من تأليف الكاتبة المتميزة مريم نصير واخراج الفنان المبدع عبدالعزيز النصار وفي البطولة الفنانون عبدالله بهمن وحصة النبهان وعبدالله البلوشي وعبدالعزيز بهبهاني ومن تقديم فرقة المسرح الكويتي بالاضافة إلى فريق رائع في جملة القطاعات والتخصصات المسرحية.

وفي ختام تصريحها ثمنت الفنانة حصة النبهان الدعم الكبير الذي يحظى به المسرح من لدن المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وايضا الاهتمام والرعاية من قبل فرقة المسرحي الكويتي والتي شكلت احدى الحاضنات الاساسية للمسرحيين باجيالهم ولجيل الشباب على وجه الخصوص. وتابعت النبهان بان ذلك يعد تاكيداً وترسيخا للنجاح الذي تحصده مسرحية «جزء من الفانية» فانها ستمثل الكويت في مهرجان ايام قرطاج المسرحية في ديسمبر المقبل.

