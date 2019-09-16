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الحديث عن مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي، يأخذ أبعاداً كثيرة، خصوصاً إذا ما تأملنا تلك الأرقام التي راحت تؤكد بأننا أمام منصة مسرحية دولية يشار إليها بالبنان، وباتت موعداً يشد له أهل المسرح الرحال من كل مكان، إلى حيث ارض الكنانة.

وبلغة الأرقام نحن أمام مجموعة من المعطيات، حيث بلغت المشاركات هذا العام ذروتها من بينها «5» عروض ضمن المحور الأفريقي، و179 عرضاً من «67» دولة.. ومجموعة من التكريمات لعدد بارز من صناع المسرح في العالم.

وضمن العروض «8» عروض مسرحية عربية من بينها الكويت متمثلة بمسرحية جزء من الفانية «لفرقة المسرح الكويتي» التي اختتمت عروضها وسط حفاوة بالغة واستقبال متميز من قبل النقاد وجمهور المهرجان وضيوفه.. وهناك أيضاً «10» عروض من دول اجنبية، و«18» عرضاً من أفريقيا تمثل «13» دولة.

وتطول قائمة الارقام، حيث الحضور المكثف لصناع المسرح في مصر، وعبر أجيالهم وتوجهاتهم ذات المنحى الذي يعتمد البحث والتجريب والتجديد.

وتضم قائمة الارقام أيضاً، «5» محاضرات عملية، و«7» ورش.

وهنالك المزيد.. حيث هذا الكم المتميز من الضيوف والفرق والكوادر الفنية والتقنية، وأهم نجوم المسرح من أنحاء المعمورة، وأيضاً كوكبة من المكرمين والمحاضرين.. في امتزاج بين الأجيال هاجسهم الأول.. المسرح ومستقبله.. هكذا هو عرس القاهرة المسرحي.

وعلى المحبة نلتقي،،

