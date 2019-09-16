إضاءات

يمثل فيلم «هاني بوي» Honey Boy واحداً من التجارب السينمائية التى تذهب بعيدا في الكشف عن عذابات النجوم الاطفال والشباب في هوليوود وسطوة الاسرة والاباء على وجه الخصوص. حيث ياخذنا الفيلم الى ادق التفاصيل في حياة النجم الاميركي شيا لابوف. والذى يرصد من خلاله الحالة النفسية التى كان يعانى منها والده. في رحلة من الالم والعلاقة المشبعة بالمرارة والالم.

فيلم يتجاوز حدود الصورة النمطية التى عرفنا بها النجم شيا لابوف. الى فتح دهاليز مجهولة من شخصيته وعلاقته مع والدته ايام طفولته. حيث راح ذلك الاب ونتيجة للظروف التى تحيط به. يستثمر نجاحات طفلة وبصوره شديدة القسوة. الفيلم كتب له السيناريو شيا لابوف، بناءً على تجاربه الخاصة، وقد تصدى لاخراج الفيلم ألما هارئيل الذى يشتغل على احداثيات حياة الطفولة العاصفة لممثل شاب وسنواته المبكرة وهو يكافح للتصالح مع والده والتعامل مع صحته العقلية. تجلب المخرجة السينمائية الاميركية الاسرائيلية ألما هارئيل الطفولة العاصفة لممثل شاب منذ سنوات وسنوات مبكرة وهو يكافح من أجل التصالح مع والده من خلال السينما والأحلام. يتخيل هاريل صعود طفولته إلى النجومية وما تلاها من هبوط في الانتعاش والشفاء،. يواجه لابوف التحدي الجريء والعلاجي المتمثل في لعب نسخة من والده، وهو مهرج سابق لسباق روديو.لاول مرة في فيلم هارئيل السردي هو تعاون فريد من نوعه بين المخرج والموضوع، واستكشاف الفن كدواء وخيال كأمل. العرض الاول للفيلم كان في مهرجان «صندانس» حيث حصد الفيلم جائزة الجمهور. مرسخا قيم التفاعل مع الم ومعاناة الشخصية المحورية التى حولت المها ومعاناتها الى فعل سينمائي يعري عذابات النسبة الاكبر من اطفال هوليوود. في الفيلم يصور شيا لابوف والده بينما يلعب لوكاس هيدجز دور لابوف في هذه الدراما عن الماضي المضطرب لنجم «المتحولون» وغيرها من افلام هوليوود الكبيرة. لذلك، من المفاجئ أن يكون Honey Boy مجرد صرخة مبررة ذاتيًا أو تمرينًا مزعجًا في النرجسية، ولكنها صورة حساسة وصادقة لتربية الطفل الفاعل ونشاطاته المدمرة.

جملة مشهديات الفيلم تعتمد على فهم تراكمي للمارسات القاسية التى عاشها ذلك الطفل «اوتيس» في كافة مراحلة طفولته. وفي المقابل آهات والدة «جيمس» وهنا يتقمص شيا لابوف شخصية والده. بعمق وشفافية عالية. تأتي من خلال الرغبة في تجاوز الاثار والخدوش التي تركها والده في حياته عبر سنوات نقل بعدها الى احدى المصحات العقلية.

يتجاوز شيا لابوف في هذا الفيلم حدود الصورة النمطية للنقد او الاتهام التى الدخول في اعماق الاخر عبر سيناريو ثري بالاحداثيات التى تتحدث عن تلك الظروف التى احاطت بشخصية والده. وكعادتها المخرجة ألما هارئيل تذهب دائما الى العوالم البديلة كما في تجربتها في فيلم «بومباي بيتش» متجاوزة حالة الالم الى حلم بعيد تختلط به المشاعر والاحاسيس عبر فيض من الاحداث والشخوص والصور والموسيقى الثرية.

فيلم «هاني بوي» سينما من نوع مختلف في مسيرة النجم الاميركي شيا لابوف.

