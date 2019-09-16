علم ومعرفة

لم تكن الحرف التراثية مجرد صناعات فرضتها الحاجة لكسب الرزق بل كانت شاهدا على إصرار أهل الكويت قديما على تأصيل حياتهم وسط المشقة وإثبات مثابرتهم في اتقان العمل وخلق الإبداع وتحدي الذات.

وعلى مر السنوات أصبحت تلك الحرف المتعددة التي أبدعتها كفوف الآباء والأجداد مهنا مشرفة ورمزا للهوية الكويتية وجزءا من التراث والتاريخ والذاكرة واعتمدت على المهارة اليدوية والإبداع العقلي فجسدت كلا من الحياة البحرية والبرية.

وأيضا ارتبطت أهمية كل حرفة باختلاف موادها المصنعة ومدى تلبيتها احتياجات المجتمع فكانت ذات مكانة عالية وخصوصا في مراحل ما قبل ظهور النفط إذ استثمر هذا التراث الثقافي الذي أسس بجهود فردية ماهرة في خلق فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع.

وأبرز تلك الحرف صناعة السفن الخشبية أو ما تسمى بالقلافة التي توارثت على أيادي القلاليف الذين شيدوا الأساطيل البحرية الكويتية ورسموا هياكل السفن وتفوقوا في بنائها حتى امتازت بالقوة والمتانة ووصلت إلى أبعد الأماكن إلى جانب حرفة حياكة السدو التي اعتبرت من أقدم الحرف التقليدية. أضف إلى ذلك حرفة خياطة البشوت التي لا تزال تمثل الزي الوطني الكويتي وحرفة صياغة وتشكيل الذهب الذي مثل عنصرا أساسيا للمرأة الكويتية إذ ازداد نشاط تلك التجارة بعد ظهور النفط إضافة إلى الخزف والفخار وهي من أوائل الإبداعات الفنية.

لكن الحرف اليدوية التراثية مع مرور الزمن لم تعد كما في سابق عهدها فبعد ظهور النفط تراجعت أهمية بعضها تدريجيا ولم تلق اهتماما كبيرا وسط المنافسة القوية مع صناعات مستوردة أجنبية.

ووفق التقرير السنوي للعام المالي 2017-2018 الصادر عن الهيئة العامة للصناعة شهدت الحرف الصناعية القائمة المرخصة في قطاع المنسوجات في البلاد تراجعا ملحوظا إذ بلغ عدد الحرف الصناعية القائمة المرخصة 1142 حرفة عن عام 2015-2016 فيما بلغ عددها 134 عن عام 2016 -2017 إلى أن وصل عددها إلى 122 حرفة فقط في آخر تقرير صدر عن الهيئة للعام المالي 2017-2018. وتؤكد تلك الإحصائيات أن امتهان الحرف لم يحظ بالقبول في السنوات الأخيرة في إشارة إلى أعداد الحرف القائمة المرخصة وفيما يتعلق بقطاع الخشب والمنتجات الخشبية فقد بلغ أعداد الحرف المرخصة 334 حرفة عن عام 2017 - 2018 ولم تسجل تغيرا ملحوظا حول الإقبال أو الإعراض عنها خلال الأعوام السابقة.

وتناول بعض الحرفيين والمهتمين في لقاءات متفرقة مع (كونا) واقع الحرف التراثية اليدوية ما بين الاستمرارية والاندثار.

قال ومدرب الحرف يحيى جراغ إنه على الرغم من عدد الحرفيين الكويتيين الكبير فإنهم يفتقدون للدافع الذي يجعلهم بارزين لما يتطلبه العمل اليدوي من تفرغ شبه تام يتعارض وساعات العمل في الوظائف الأساسية.

ورأى أن التكنولوجيا ساهمت في اكتشاف المواهب الشبابية وإعادة إحياء الصناعات الحرفية إضافة إلى دورها في فتح قنوات للاستثمار وتسويق القطع على نطاق واسع والذي يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وذكر أن المشكلات التي تواجه الحرفيين متعلقة بتوفير المواد الأولية كالأخشاب فهي تستورد من الخارج مثل تركيا وأميركا وأستراليا. وعن اهتمام المؤسسات بالحرف التراثية قالت عضوة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الحرفية للسدو مسيرة العنزي إن بيت السدو من أهم المؤسسات غير الربحية المهتمة بصناعة السدو في الكويت بل يعد أول جمعية نظامية في الخليج ترعى النسيج التقليدي الخليجي. ولفتت العنزي بهذا الشأن إلى إنتاج الناسجات الكويتيات اليدوي الذي يلقى دعما مستمرا من خلال تصديره وتقديمه في المعارض المحلية والدولية موضحة أن جمعية السدو التعاونية تعمل على تهيئة مدربين جدد لنشر الوعي بمنسوجات السدو.

وعن قيمة إرثنا الحضاري قالت إحدى الناسجات المتطوعات في بيت السدو مطيرة المسلم إن حياكة السدو ارتبطت ارتباطا وثيقا بتاريخ الكويت عندما اعتمد عليه الكويتيون في الأثاث والملبس وسد الاحتياجات حتى أصبح ذا قيمة عالية توارثتها الأجيال.

ولفتت إلى ما تحمله أنماط السدو من نقوش متعددة تحمل كلٍ منها دلالة على البيئة البسيطة المحيطة في تلك الفترة مبينة أن أن أشهر النقوش الكويتية هما العويرجان والمذخر.

وتناولت المسلم المراحل التي يمر بها السدو متمثلة في جز الصوف من الأغنام والنعاج والجمال خلال فصل الربيع مرة بالسنة كي لا تتأثر الحيوانات بالحرارة وتحتفظ بالرطوبة والبلل ثم يغزل الصوف بواسطة المغزالة والمغزل في المرحلة الثانية. وبينت أنه يتم تلوين الصوف في المرحلة الثالثة التي يطلق عليها «الوشيع» باستخدام الحنة وقرف الرمان والعرجون والملح وغيرها من المواد الطبيعية ثم الحياكة التي تسمى بالسدو أو النول وهي العملية الرابعة والنهائية.

