علم ومعرفة

تتعدد المدارس الفنية والتشکيلية وتتباين افکارها ومنطلقاتها ويبقي رسم المنمنمات بسبب جماليته ودقة رسومه من أبرز هذه المدارس وأقربها لقلوب الناس.

أظهر الفنان التشكيلي الايراني الكبير محمود فرشجيان منذ نعومة أظفاره، عبقريته وموهبته الخاصة في مجال رسم.المنمنمات. عن هذا الموضوع، يقول الفنان نفسه: «أتذكر تماماً ايام طفولتي وكان عمري آنذاك اربعة أعوام. كنت أجلس على الارض وأرسم نقوش السجاد على الورق، ما يعجب والدي ويبدي رضاه عن ذلك.

كان والد فرشجيان نقيباً لتجّار السجاد بأصفهان ويعكف على شراء وجمع أعمال قيمة رائعة. ولمّا شاهد الأب هذا النبوغ الغزير في ابنه، أخذ بيده الى ورشة عمل الأستاذ ميرزا إمامي، حيث الرسوم واللوحات الفنية. ويتحدث فرشجيان عن ذلك بالقول: «في الورشة نفسها أعطاني ميرزا إمامي رسم غزالة وطلب مني أن أرسمها، فقمت حتى الصباح برسم نحو ??? صورة وشكل في مقاييس وأبعاد مختلفة؛ الأمر الذي جعل أستاذي لا يصدق ذلك، فأيدني كثيراً وحثني على المواصلة.

وعندما كان فرشجيان مراهقاً كانت أساليب التعليم تختلف عمّا هي عليه الآن. وكما يقول هو بهذا الصدد إن الاستاذ كان يحدّد لتلامذته نماذج من على قطع قاشانية بأصفهان ويقارن فيما بين الرسوم والنقوش الرئيسة وتلك التي رسمها التلاميذ، ويطلب منهم المقارنة بين النماذج التي فعلوها بأيديهم والنقوش الاصلية والكشف عن أخطائهم ومن ثمّ يطلعهم مباشرة على ما يجده من الأخطاء الناجمة عن عملهم.

وبعد أن أتمّ تتلمذه على يد الاستاذ امامي وكذلك تخرجه من معهد الفنون الجميلة بأصفهان، سافر الى أوروبا لتلقي دورة مکثفة في الفنون الجميلة. وتفرّغ سنوات عدّة للدراسة والبحث في أعمال الفنانين الغربيين في المتاحف. وكان فرشجيان، وكما يقول هو، أول من يدخل المتحف صباحا حاملاً معه رزمة من الكتب والأقلام، وفي نهاية المطاف، كان هو نفسه آخر شخص يخرج من هناك. ولم يكتف فرشجيان بذلك بل حاول أن يدرس الفنون القديمة والمعاصرة في كل من اوروبا واميركا بشكل كامل وأنس بالعصر العالمي للفن، غير أن الاستاذ مازال يحفظ وفاءه والتزامه التام تجاه الفن الايراني.

عند عودته الى ايران، بدأ فرشجيان عمله في الدائرة العامة للفنون الجميلة بطهران وتمّ تعيينه مديراً للدائرة الوطنية واستاذاً لكلية الفنون الجميلة بجامعة طهران.

يقيم محمود فرشجيان حالياً في ولاية نيوجرسي الاميركية ويزور بلاده ايران بين الفينة والأخرى. وبما أنّ الاستاذ يعيش خارج البلاد، إلا أنه، وكما يؤكده هو، لم يكن بعيداً عن أجواء وطنه، إذ أفسح هناك مجالاً لخلق أعماله الفنية. لأنّ زياراته لإيران وحضوره المؤتمرات والملتقيات المختلفة لا تتيح للأستاذ فرصة للرسم والابداع. إن ما يميّز أعمال فرشجيان عمّن سواه هو وجود حركات مدورة جذابة في رسوماته (المنمنمات). وجدير بالاشارة أن لوحات الاستاذ بهزاد الرسام العملاق في العهد التيموري والاستاذ سلطان محمد الرسام الكبير في الحكم الصفوي، هي من أولى نماذج الرسم والتي تمت على أساس بنى تحتية مدورة، بيد أن البروفيسور الينور اسميز يرى أن عملية التصوير المدوّر في منمنمات فرشجيان اكثر حيوية، وأن ملامح الوجود والأغصان والأوراق والكائنات الأسطورية كلها تدور في فلك منتظم سريع كأنها تجري في دوامة، وهذه الرسوم والصور الدقيقة خلقت بدورها روائع فريدة في الفن وحتى في فن القاشاني وحياكة السجاد الايراني.

يعتقد فرشجيان بأن فن الرسم الايراني، ضربٌ من الخيال يعود منشأه الى مخيلة الرسام وفكره وليس وجهة نظر عينية في رسومات باقي البلدان والشعوب، والصين نموذجاً، نرى أن الرسام يبذل غاية جهده وطاقته وحنكته العالية في تقديم صورة رائعة عن الطبيعة، غير أن ما يميز هذا الرسام الأجنبي عن نظيره الايراني هو أن ريشة الفنان الايراني ترتبط أيما ارتباط بالروح اللاشعورية وغير إلارادية للإنسان وأحاسيسه ومشاعره المعنوية السامية. فنشهد في أعمال الأستاذ فرشجيان هذه المشاعر الرقيقة والأحاسيس المعنوية السامية. إذ نراه يرسم بريشته الفنية هكذا مشاعر وحالات تنبع عن خلجانات الإنسان وما يدور في خلده فضلاً عن أصوات وترانيم الطيور وهديل الحمامات وباقي الحيوانات وهطول الأمطار.

إن ديمومة الحياة واستمرارية الطبيعة تتجلّى واضحة في غالبية أعمال الفنان فرشجيان. في الحقيقة أنه يرسم بريشته المبدعة شوق الحياة والحنين إليها فضلاً عمّا فيها من الجماليّات.

وقد نشرت معظم أعمال محمود فرشجيان في عدّة مجلّدات قيمة ورائعة جداً إضافة الى طبع لوحاته ورسوماته على أغلفة الكتب والإصدارات وبطاقات إهداء جميلة.

ويذكر أن ثلاثة من مجلدات أعماله، تمّ إصدارها ضمن الأعمال المختارة من قبل منظمة اليونسكو.



*كاتب وأكاديمي إيراني

