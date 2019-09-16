عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: نفت الحكومة العراقية أمس ما تداولته وسائل اعلام بشأن استخدام أراضيها في الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية شرقي المملكة العربية السعودية السبت.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان «ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة». وأكد البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على التزام العراق «الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه». وأضاف «الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات».

وأعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للنفط، أحدهما أكبر معمل تكرير نفط بالعالم.

وأضاف بيان الحكومة العراقية «يدعو العراق جميع الأطراف الى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت. وتؤكد الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من ان التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الانسانيّة والسياسية وتهدّد امننا المشترك والأمن الاقليميّ والدوليّ» وأردف البيان «يجدد العراق دعوته الى التوجّه لحلِّ سلميّ في اليمن، وحماية أرواح المدنيّين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة».

ويأتي النفي العراقي اثر تقارير أشارت الى أنّ الهجوم على معملين لشركة «أرامكو» السعودية في منطقة بقيق قد تم بواسطة طائرات مسيرة «درون» أقلعت من العراق وليس من اليمن وفقا للمعلومات الأولية. وأضاف مسؤول مطلع على التحقيقات في الهجوم في تصريح لقناة «سي ان ان» الاميركية أن الأضرار في هذا الهجوم ناجمة عن هجوم بـ«طائرات درون مسلحة» على حد تعبيره.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين في الخليج قولهم ان الخبراء يدرسون احتمال استخدام المهاجمين على منشآت النفط السعودية صواريخ كروز أطلقت من العراق أو ايران، من دون استبعاد فرضية الطائرات المسيرة.

ويوجد في محافظة بقيق الواقعة على بعد 150 كيلومترا شرق العاصمة الرياض أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، ويوجد في منطقة خريص على بعد 190 كيلومترا الى الجنوب الغربي من الظهران- ثاني أكبر حقل نفطي في العالم.

