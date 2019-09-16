عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب استعداد بلاده للتعاون مع المملكة العربية السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها. وقالت وكالة الانباء السعودية «واس» ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان من الرئيس الاميركي. واشارت الوكالة الى ان الرئيس الاميركي شدد على التأثير السلبي للهجمات الارهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة «أرامكو» السعودية على الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته اكد ولي العهد السعودي ان بلاده تملك الارادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الارهابي والتعامل معه. وكانت السلطات السعودية اعلنت في وقت سابق اليوم ان طائرات مسيرة استهدفت معملين تابعين لشركة النفط «ارامكو» في منطقة بقيق وهجرة خريص ما ادى الى نشوب حريقين فيهما.

واتهم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ليل السبت ايران بأنها تقف وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية. وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان الرئيس الايراني حسن روحاني ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف «يتظاهران بالمشاركة في الدبلوماسية». وأضاف «وسط كل الدعوات لوقف التصعيد شنت ايران الآن هجوما غير مسبوق على امدادات الطاقة في العالم» مشيرا الى انه «لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن». ودعا في هذا الصدد كل الدول الى التنديد علنا وبلا لبس بهجمات ايران. وأكد المسؤول الاميركي أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها وحلفائها لضمان بقاء أسواق الطاقة في حالة جيدة وأن «ايران مسؤولة عن عدوانها».

في المقابل رفضت ايران أمس اتهامات واشنطن معتبرة أن الهدف منها تبرير أي خطوات انتقامية قد تتخذ بحق الجمهورية الاسلامية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي في بيان ان «هذه الاتهامات ووجهات النظر (الأميركية) الباطلة وغير اللائقة تأتي في سياق دبلوماسي غير مفهوم ولامعنى له».

واعتبر موسوي أن الهدف من الاتهامات تبرير أي خطوات ضد بلاده. وقال ان «تصريحات من هذا النوع أشبه بالتخطيط من قبل منظمات المخابرات السرية لتدمير صورة بلد ما من أجل تمهيد الطريق لاجراءات في المستقبل». وقال موسوي ان «الأميركيين اتبعوا سياسة «الضغوط القصوى» وعلى ما يبدو تحولوا بسبب اخفاقاتهم الى اعتماد أقصى قدر من الأكاذيب».

