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عربيات ودوليات

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الأمم المتحدة لضبط النفس: تهديد خطير للأمن الإقليمي


الرياض الوكالات: أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، مارتن غريفثس عن قلقه البالغ ازاء الهجمات بالطائرات المسيّرة على اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، والتي تبنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. واعتبر غريفثس، في بيان صحافي، هذا التصعيد العسكري مقلقا للغاية.
ودعا جميع الأطراف الى ممارسة ضبط النفس، وحث على منع تكرار حوادث كهذه، والتي وصفها بأنها «تشكّل تهديدًا خطيرًا على الأمن الاقليمي، وتزيد من تعقيد الوضع الهش أصلاً وتعرّض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر».
الى ذلك، دانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات «الاستهداف الارهابي الجبان على معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص». وأكد بيان صادر عن الخارجية اليمنية، وقوف اليمن حكومة وشعبا مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتأييد كافة الاجراءات التي تتخذها المملكة في مكافحة الارهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


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