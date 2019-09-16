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الرياض- الوكالات: أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس أن المملكة ستلجأ الى استخدام مخزوناتها النفطية الكبيرة لتعويض عملائها غداة الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين رئيسيتين في المملكة. وتسببت الهجمات التي نفّذت بواسطة طائرات مسيّرة واستهدفت منشأتين نفطيتين في بقيق وخريص بتوقف ضخ كمية من امدادات الخام تقدر بنحو 5,7 ملايين برميل، أي ما يعادل قرابة 6% من امدادات الخام العالمية ونحو نصف انتاج المملكة. وقال وزير الطاقة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية انه «سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها (السعودية) من خلال المخزونات».

وبنت الرياض خمس منشآت تخزين ضخمة تحت الأرض في مناطق عدة من البلاد قادرة على استيعاب عشرات ملايين البراميل من المنتجات البترولية المكررة على أنواعها، يتم استخدامها في أوقات الأزمات. وتم بناء المنشآت بين عامي 1988 و2009 وكلّفت عشرات مليارات الدولارات. وأفاد الأمير عبد العزيز أن انفجارات السبت أدت كذلك الى توقف انتاج كمية من الغاز المصاحب الذي يتم استخراجه مع النفط تقدر بنحو ملياري قدم مكعّبة.

وقال ان ذلك «سيؤدي الى تخفيض امدادات غاز الايثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل الى حوالى 50%»، مضيفًا أن الهجوم لم يؤثر على امدادات الكهرباء والمياه والوقود.

وفي وقت تراقب الأسواق عن كثب مدى قدرة المملكة التي تعد أكبر مصدّر للنفط في العالم على اعادة هذا القطاع الى مساره الطبيعي، أفاد الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين ناصر أن العمل جار لاستئناف الانتاج بطاقته الكاملة.

وأوضح وزير الطاقة السعودي أن الشركة تعمل حاليًا على استرجاع الكميات المفقودة، وستقدم خلال الـ 48 ساعة القادمة معلومات محدثة. وأشار الى أن هذا الهجوم الارهابي والتخريبي هو امتداد للهجمات الأخيرة التي استهدفت المرافق البترولية والمدنية ومحطات الضخ وناقلات النفط في الخليج العربي. وأكد أن هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب وانما تستهدف امدادات البترول العالمية وتهديد أمنها، وبالتالي فهو يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي، ويبرز مرة أخرى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في المحافظة على امدادات الطاقة ضد جميع الجهات الارهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية الجبانة وتدعمها وتمولها.

الى ذلك نقلت وكالة «رويترز» امس عن مصدر وصفته بالمطلع قوله ان عودة طاقة امدادات النفط السعودية بشكل كامل بعد الهجوم تستغرق أسابيع. وتعد منشأة بقيق الأكبر في العالم لمعالجة النفط وهي قادرة على ادارة نحو سبعة ملايين برميل يوميًا أي ما يعادل نحو 70% اجمالي انتاج السعودية. وتقع بالقرب من حقل الغوار، الأكبر بالعالم والذي يحتوي على احتياطي يقدر بأكثر من 60 مليار برميل بينما تقدّر قدرته الانتاجية بقرابة ستة ملايين برميل في اليوم. وتحصل المنشأة على الخام من حقل شيبة في الربع الخالي.

