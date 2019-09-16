عربيات ودوليات

طهران الوكالات: هدد قائد بالحرس الثوري الايراني أمس بأن القواعد وحاملات الطائرات الأميركية تقع في مرمى الصواريخ الايرانية وذلك بعدما اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة منشآت نفطية سعودية ما صعّد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الايراني «على الجميع أن يعلم أن كل القواعد الأمريكية وحاملات طائراتهم على بعد يصل الى ألفي كيلومتر من ايران تقع في مرمى صواريخنا».

ونسبت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية الى حاجي زاده قوله «لطالما كانت ايران مستعدة لحرب شاملة» لكنه لم يتطرق الى الهجمات على أرامكو.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أعلن أن التحقيقات تجري بشأن الهجوم الارهابي لمعملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة بالهجوم الارهابي.

وأكد المتحدث «استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الارهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي».

