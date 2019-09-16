عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: اعلنت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأميركية أن ادارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأميركي الطارئ اذ لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية.

وقالت شايلين هاينز ان وزير الطاقة ريك بيري «مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي اذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان.

وكان البيت الأبيض قد أكد ان الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الارهابية المتحالفة مع ايران على معملي تكرير بالسعودية. وقال غود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان «الولايات المتحدة تندد بقوة بهجوم اليوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة. العنف ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي تعمق فقط الصراع وانعدام الثقة».

