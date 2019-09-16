عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: دعا السيناتور الجمهوري، النافذ ليندسي غراهام، إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لوضع خيار توجيه ضربة لمصافي إيران النفطية، كخيار على الطاولة.

جاء ذلك في تغريدة لغراهام على صفحته بتويتر، حيث قال «الآن هو الوقت لتضع الولايات المتحدة الأميركية على الطاولة خيار هجوم على مصافي إيران النفطية إذا استمروا في استفزازاتهم أو زيادة تخصيب اليورانيوم». وتابع غراهام في تغريدة منفصلة «إيران لن توقف تصرفاتها السيئة حتى تصبح العواقب حقيقية أكثر، مثل مهاجمة مصافيهم النفطية، الأمر الذي سيقسم ظهر النظام».

