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تونس- الوكالات: ادلى الناخبون في تونس امس بأصواتهم في انتخابات مبكرة دُعي اليها أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار رئيس في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة ما يرجح الذهاب الى جولة ثانية حاسمة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لثاني انتخابات رئاسية وديموقراطية في البلاد منذ ثورة 2011 واصطف العشرات من الناخبين أمام مراكز الاقتراع قبل ان تفتح أبوابها لاختيار رئيس من بين الـ 26 مرشحا. وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد اضافةً الى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب «حركة النهضة» ذي المرجعيّة الاسلاميّة. وقال الشاهد اثر خروجه من مركز الاقتراع للصحافيين «التونسيون يعيشون يوما كبيرا...ادعو كل التونسيين للانتخاب لكي لايقرر أحد مصيرهم». وبدت ربح حمدي (60 عاما) حائرة وهي تنتظر دورها للاقتراع وتفصح «لا أعرف بعد من سأختار جئت لانه من واجبي ذلك». وبعد ساعتين من بدء عملية الاقتراع كان غالبية الناخبين من كبار السن والكهول.

وقبل ساعات من بدء يوم «الصّمت الانتخابي» السبت أعلن مرشّحان من مجموع الـ26 انسحابهما وهما محسن مرزوق وسليم الرياحي لمصلحة وزير الدّفاع المستقلّ عبد الكريم الزبيدي الذي ظهر فجأة على الساحتين الاعلاميّة والسياسيّة اثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الفائت. وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابيّة. واتّسمت الانتخابات في تونس بعد الثورة بالاختلاف في توجّهات التصويت وقد فاز بها الاسلاميّون الذين حملوا شعار الدّفاع عن مكاسب ثورة 2011، قبل أن يتغيّر المشهد وتظهر ثنائيّة قطبيّة بين الداعمين للاسلاميّين والمناهضين لهم في انتخابات 2014 التي فاز بها حزب «نداء تونس» العلماني. وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة جديدة تقوم على معطى جديد هو ظهور مرشّحين مناهضين للنظام الحالي ما أفرز وجوهاً جديدة استفادت من التجاذبات السياسيّة على غرار الأستاذ الجامعي المحافظ قيس سعيّد. ويراقب الانتخابات الآلاف من الملاحظين بما فيهم مكلفون من قبل هيئة الانتخابات بالاضافة الى منظمات غير حكومية ونقابية تونسية وأجنبية منها الاتحاد العام التونسي للشغل(المركزية النقابية) والاتحاد الأوروبي ومركز «كارتر».

ولم تتمكّن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصاديّة تُوازي ما تحقّق سياسيّاً. فملفّ الأزمات الاقتصاديّة لايزال مشكلة أمام الحكومات المتعاقبة وبخاصّة في مايتعلّق بنسبة التضخّم والبطالة المتواصلة التي دفعت شباباً كثيرين الى كره السياسة والنفور منها. وبلغ تأزُّم الوضع الاقتصادي ذروته في حكومة يوسف الشاهد الأطول بقاءً مقارنة بسابقاتها،. في الوقت نفسه، لوحظ تحسّن في الوضع الأمني.وأدّى الفراغ الذي تركته السُلطة في مسألة معالجة الأزمات الاجتماعيّة، الى ظهور مَن يطرح البديل والحلول ويعتمد في ذلك على الاقتراب أكثر من الطبقات الفقيرة. ومن خلال سَعيه الى توزيع اعانات وزيارته المناطق الداخليّة في البلاد بنى المرشّح ورجل الاعلام ومؤسّس قناة «نسمة» نبيل القروي مكانةً لدى هذه الفئة سرعان ماتدعّمت وكوّنت له قاعدة انتخابيّة لافتة. وقرّر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملة الدعائيّة، على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبيض أموال وتهرّب ضريبي، اثر شكوى رفعتها ضدّه منظّمة «أنا يقظ» غير الحكوميّة في العام 2017. فقرّر الأخير الدّخول في اضراب عن الطعام من سجنه، بينما تولّت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه «قلب تونس» مواصلة حملاته.

