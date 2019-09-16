عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس اعتراف الحكومة بمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، قبل يومين من الانتخابات العامة. وقال مكتب نتانياهو إن الحكومة وافقت على «تحويل المستوطنة العشوائية ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية». وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وعقد الحكومة الاسرائيلية جلستها الأسبوعية، أمس في ما يسمى «المجلس الإقليمي» في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة وذلك بعد أيام من موجة إدانة دولية واسعة لاعتزام تل أبيب ضمها.

الى ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إمكان المضي قدما في معاهدة «الدفاع المشترك»، قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات العامة في إسرائيل.وكتب ترامب على تويتر «اجريت اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء نتانياهو لمناقشة إمكان المضي قدما في معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل».وقال إنّ مثل هذه المعاهدة «ستزيد من ترسيخ التحالف الكبير» بين البلدين.وأضاف ترامب «أتطلع إلى مواصلة تلك المناقشات بعد الانتخابات الإسرائيلية عندما نلتقي في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر» مقدما تأييدا ضمنيا في اللحظات الأخيرة لحملة نتانياهو الانتخابية. وتعليقا على ما اعلنه الرئيس الاميركي وجه نتانياهو عبر تويتر الشكر الى «صديقي العزيز» ترامب. وتأتي هذه التصريحات فيما ينتظر المجتمع الدولي ان تكشف واشنطن خطتها للسلام في الشرق الأوسط والتي قال وزير الخارجية مايك بومبيو أخيرا إنها قد تعلن في غضون أسابيع. وتم تأجيل إعلان الخطة المعروفة إعلاميا باسم «صفقة القرن» بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

