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وفاة أرملة قايد السبسي


تونس- أ.ف.ب: توفيت أمس شدليّة قايد السبسي (83 عاما) أرملة الرئيس الباجي قايد السبسي في يوم بدأ فيه التونسيون الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد. وكتب نجلها حافظ قايد السبسي على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك «انتقلت الى جوار ربها المغفور لها باذن الله والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي».
وفي تصريح نادر لها لمجلة «ليديرز» (الخاصة) في 2014، قالت شدلية، المرأة التي تصف بالأنيقة والكتومة انها كانت «تتناقش مع الباجي في كل شيء، وكان يطلب رأيي». وتوفي السبسي يوم 25 يوليو الفائت عن عمر 92 عاما تزامنا مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية ودفعت وفاته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية.
وينص الدستور التونسي على ان تنظم الانتخابات الرئاسية في حال وفاة الرئيس خلال تسعين يوما. وللسبسي ابنتان وابنان من بينهم حافظ قايد السبسي الذي تولى ادارة حزب «نداء تونس» ودخل في صراعات سياسية محتدمة مع رئيس الحكومة والمرشح للرئاسة يوسف الشاهد.


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