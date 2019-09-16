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استنفار 70 ألف رجل أمن لحماية الانتخابات


تونس- أ.ف.ب: استنفر نحو سبعين ألف عنصر من قوات الامن لضمان تأمين الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تونس امس بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة في بيان على فيسبوك أن «50 الفا منهم أوكلت لهم مهام تأمين كافة المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات وحماية المرشحين الى جانب تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف من مراقبين وملاحظين وتسهيل عمل الصحافيين وتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية».واضاف البيان أنه تم تكليف «اكثر من 20 ألف أمني بتأمين السير العادي للعمل ببقية المنظومة الامنية لضمان الامن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة بمختلف انواعها بالاضافة الى تأمين الحدود والمقرات الدبلوماسية ومقرات السيادة». كما تم تخصيص «159 فريقا من الوحدات المختصة في مكافحة الارهاب بكامل ولايات الجمهورية مدعوما بكافة المعدات والتجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحية للتدخل عند حدوث طارئ» بحسب المصدر ذاته.


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