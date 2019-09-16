عربيات ودوليات

كثفت الأحزاب السياسية في مصر من جهودها استعدادا لانتخابات المحليات المتوقع انعقادها مطلع العام المقبل، بعدما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة «اسأل الرئيس» في المؤتمر الوطني الثامن للشباب قبل يومين على ضرورة اقرار قانون المحليات خلال الدورة القادمة للبرلمان، وعقد انتخابات المحليات.

وكان السيسي أصدر قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس والأخير، من الفصل التشريعي الأول مطلع أكتوبر المقبل. من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب «الوفد»، ان الانتخابات المحلية فرصة قوية للأحزاب السياسية على التواجد مرة أخرى، بالاضافة الى أن انتخابات المحليات ستساعد بشكل كبير على حماية الدولة موضحا أن المجالس المحلية تمثل برلمانات مصغرة في المحافظات، كما أنها خطوة مهمة في تفعيل دور الشباب. ولفت أبو شقة وهو رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، الى أن قانون الادارة المحلية سيخرج خلال دور الانعقاد المقبل والأخير، وسيكون قانون قوي وفعال، وسيعطي صلاحيات كاملة لكل أعضاء المحليات، وذلك ليكون خطوة جادة في اصلاح المحليات. من جهته، قال عصام هلال أمين التنظيم المركزي في حزب «مستقبل وطن»، ان الحزب جاهز لاجراء انتخابات المحليات، وأنه سينافس على جميع المقاعد على مستوى الجمهورية.

فيما أوضح الفريق جلال هريدي، رئيس حزب «حماة الوطن»، أن الحزب استعد عبر عدة مستويات لانتخابات المحليات من خلال وضع معايير مختلفة للمرشحين باسم الحزب في انتخابات المحليات، موضحا أن الحزب يحدد مرشحيه بناء على المرحلة العمرية والقدرة على التواصل مع الجماهير والمستوى التعليمي لكل المرشحين.

