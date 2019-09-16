عربيات ودوليات

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم «داعش» الارهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، الى جلسة السبت المقبل لسماع الشهود.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين الى المحاكمة بعدما كشفت التحقيقات عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار تنظيم «داعش» وانضمامه لاحدى مجموعات التنظيم المسلحة ومشاركة عناصره في رصد قاعدة احدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية لترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، واستطاعته ضم باقي المتهمين.

