دوليه

أكرم برشلونة وفادة فالنسيا وخرج بفوز صريح عليه 5-2 أول من أمس في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت تلقي المتصدر أتلتيكو مدريد خسارته الأولى.

وتنازل أتلتيكو عن الصدارة لإشبيلية الذي تغلب على ألافيس بهدف نظيف أمس فرفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق نقطة عن أتلتيكو ونقطتين عن ريال وأتلتيك بلباو و3 نقاط عن برشلونة الذي لا يزال يفتقد قائده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق تعرض لها مطلع الموسم الحالي، وأبعدته عن كل مباريات فريقه.

أما المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز فتعافى، وبدأ المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل أن يشارك في الشوط الثاني ويسجل هدفين. وشارك الشاب أنسو فاتي (16 عاما) الذي تألق في آخر مباراة خاضها احتياطيا وسجل هدفا، أساسيا ضد فالنسيا، وكان عند حسن ظن مدربه إرنستو فالفيردي وافتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط اثر تمريرة من الهولندي فرنكي دي يونغ، تركها الفرنسي أنطوان غريزمان مموها بجسمه. وبعدها بخمس دقائق رد فاتي الجميل لصانع الألعاب الهولندي بكرة حاسمة داخل المنطقة تابعها دي يونغ من مسافة قريبة في شباك حارس مرمى برشلونة السابق ياسبر سيلسن وزميله الحالي في منتخب هولندا.

ونجح مهاجم فالنسيا الفرنسي كيفن غاميرو بتقليص الفارق عندما كسر مصيدة التسلل بتمريرة بينية من رودريغو وانفرد بالحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وسدد كرة ارتدت من القائم الأيمن الى الشباك (27). وتدخل تير شتيغن في اللحظة الأخيرة أمام غاميرو منقذا فريقه (37). وفي مطلع الشوط الثاني أضاف برشلونة الهدف الثالث عندما سدد غريزمان كرة بيسراه من مشارف المنطقة فشل في التصدي لها سيليسن فمرت من تحت جسده واصطدمت بالقائم لتتهيأ أمام جيرار بيكيه المتربص أمام المرمى فتابعها داخل الشباك (51).وشارك سواريز في الدقيقة 60 بدلا من فاتي، ليسجل بعد دقيقة الهدف الرابع بكرة من خارج المنطقة ارتدت من القائم الايمن وسكنت الشباك.واضاف سواريز نفسه الهدف الخامس بعد تمريرة من غريزمان (81)، قبل أن يسجل مواطنه ماكسي غوميز هدف التقليص في الدقيقة 90+2.

وأتى العرض الكبير لبرشلونة قبل حلوله الثلاثاء ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني في انطلاق المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وأوقف ريال سوسييداد الانطلاقة القوية لأتلتيكو مدريد عندما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم بالفوز عليه 2-0. ويدين ريال سوسييداد بفوزه الثاني هذا الموسم إلى لاعب وسطه الدولي النروجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد والمدافع ناتشو مونريال المنضم إلى صفوفه حديثا بعد ستة أعوام مع أرسنال الإنكليزي، كونهما سجلا الهدفين في الدقيقتين 58 و61 على التوالي.

وكان أتلتيكو الفريق الوحيد في الليغا الذي حقق العلامة الكاملة منذ بداية الموسم، وبات الآن مهددا بالتنازل عن الصدارة لصالح إشبيلية في حال فوز الأخير على مضيفه ألافيس الأحد في ختام المرحلة.

وعانى أتلتيكو الأمرين وفشل في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول، وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي ضد أتلتيك بلباو. وجاءت خسارة فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني قبل أيام على استضافته يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دوري الأبطال. وسجل جيرار مورينو هدفين (26 و90+3) ليقود فريقه فياريال للفوز 3-0 على مضيفه ليغانيس، علما بأن الثالث أتى عن طريق الأرجنتين جوناثان سيلفا خطأ في مرمى فريقه (39). ورفع مورينو رصيده في صدارة الترتيب الى خمسة أهداف.

