دوليه

انفرد انتر بصدارة الدوري الايطالي بفوزه على ضيفه اودينيزي بنتيجة 1-0 أول من أمس ضمن منافسات المرحلة الثالثة، فيما فقد يوفنتوس بطل الأعوام الثمانية الماضية أول نقطتين له هذا الموسم بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فيورنتينا في مباراة شهدت عودة مدربه ماوريتسيو ساري، وتبديل ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة. ورفع انتر رصيده الى 9 نقاط مقابل 7 ليوفنتوس الذي قد يتنازل عن المركز الثاني لصالح جاره تورينو الذي يملك 6 نقاط ويخوض مباراته اليوم ضد ليتشي. وحقق انتر العلامة الكاملة بفضل هدف لاعب خط الوسط ستيفانو سينسي في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو وشهدت مشاركة التشيلي اليكسيس سانشيز للمرة الاولى مع انتر بعد انتقاله على سبيل الاعارة من مان يونايتد الانكليزي حتى نهاية الموسم، حيث دخل بديلا لمواجهة فريقه السابق. وطُرد لاعب اودينيزي الأرجنتيني رودريغو دي بول بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة لصفعه أنطونيو كاندريفا على رأسه من الخلف بعد مشادة كلامية بين اللاعبين (35). واستفاد أصحاب الدار سريعًا من النقص العددي للضيوف عندما رفع الاوروغوياني دييغو غودين كرة محكمة من خلف المدافعين وصلت الى سينسي داخل المنطقة أسكنها رأسية في مرمى الحارس الأرجنتني خوان موسو (44).وبات في رصيد انتر تسع نقاط من ثلاث مباريات فيما تجمد رصيد اودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز 14.

ولم ينجح يوفنتوس في استغلال عودة ساري الى دكة البدلاء بعد تعافيه من التهاب رئوي، أو معنويات مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما أصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس أوروبا (25 هدف) بعد تسجيله سوبر هاتريك (أربعة اهداف) ضد ليتوانيا منتصف الأسبوع. ولم يقدم الـ «بيانكونيري»، الذي يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد الأربعاء في مستهل مشواره في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، أداء مقنعا طيلة اللقاء وسط تألق أصحاب الأرض الذين حققوا نقطتهم الأولى، وخرجوا دون النقاط الثلاث لمباراة في الدوري المحلي للمرة السابعة عشرة تواليا.كما عانى يوفنتوس من اضطراره لاستبدال البرازيلي دوغلاس كوستا ومواطنه دانيلو والبوسني ميراليم بيانيتش بسبب الإصابة.

وقاد البلجيكي درايس مرتنز نابولي للفوز على ضيفه سمبدوريا بنتيجة 2-0 بتسجيله هدفي اللقاء على ملعب سان باولو، ليرفع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي رصيده الى ست نقاط من ثلاث مباريات ويحتل المركز الرابع مؤقتا.

