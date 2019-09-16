دوليه

طبعت عودة النجم البرازيلي نيمار الى صفوف فريقه باريس سان جرمان بعد غياب أشهر، المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي، حيث دخل ملعب بارك دي برانس على وقع الصافرات، وغادره مانحا بطل الدوري فوزا غاليا بهدف قاتل بتوقيته ومهارته، وداعيا الى طي الصفحة. . أدرك نيمار سريعا على المستطيل الأخضر لملعب ناديه في باريس، موقف مشجعي سان جرمان مما حصل في الفترة الماضية: صافرات استهجان لدى سماعهم اسمه خلال تقديم الفريقين.صافرات مماثلة كلما لمس الكرة، أهازيج باللغة الإسبانية ضد والدته، ولافتات مرفوعة بعبارات الانتقاد، بعضها بالبرتغالية توجهوا فيها الى والده وكيل أعماله بدعوة الى «بيعه» في فيلا ميموزا، وهي إحدى ضواحي مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية التي تعرف بانتشار الدعارة فيها.رد نيمار بما بدا أنها خطوة أولى على درب مصالحة طويل: مقصية رائعة بالقدم اليسرى في الدقيقة 90+2، منحت سان جرمان الفوز على الضيف ستراسبورغ، والانفراد بصدارة الترتيب بفارق نقطتين عن رين (12 مقابل 10) بعدما اكتفى الأخير بتعادل سلبي مع بريست.

احتفل نيمار على طريقته بالهدف الذي كان يحتاج إليه ليثبّت عودته الى حضن مشجعين يدرك أنه لم يقدم لهم ما يرغبون به في الموسمين اللذين أمضاهما في العاصمة الفرنسية منذ انتقاله من النادي الكاتالوني. «حان الوقت لطي الصفحة»... بهذه الكلمات توجه الى الصحافيين عقب تسجيله هدف الفوز بعد الغياب لنحو أربعة أشهر.قال وكأنه يوجز ما شعر به حيال الصافرات واللافتات «لا أكن ضغينة حيال المشجعين أو النادي، العالم كله يعرف أنني كنت ارغب في الرحيل»، متابعا «هذا ما كنت أريده (...)، اما الآن فقد حان الوقت لطي الصفحة، اليوم أنا لاعب في صفوف باريس سان جرمان». بدا نيمار كمن يريد العودة الى كرة القدم بعد غياب مفروض عليه. اسمه لم يكن الأولوية بالنسبة إليه في ملعب بارك دي برانس، بل الأهم هو رغبته بأن «أكون سعيدا، لست في حاجة الى ان يقوم جميع الناس بالهتاف باسمي، كل ما أريده هو أن يكونوا خلف باريس سان جرمان». وتابع: «ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها لصافرات الاستهجان. عندما كنت ألعب في البرازيل، كنت دائما عرضة لذلك لا سيما عندما ألعب بعيدا عن ملعبي. الامر سيان في فرنسا. انه امر محزن، لكني مدرك بانه اعتبارا من اليوم، سأخوض كل المباريات كما لو اني العب في الخارج».ورفض نيمار «الدخول في التفاصيل» بشأن فشل مفاوضات عودته الى برشلونة، حيث أمضى أربعة أعوام بعد الانتقال من سانتوس عام 2013.

