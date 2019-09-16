دوليه

توجت إسبانيا بطلة للعالم في كرة السلة للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها امس على الأرجنتين 95-75 في المباراة النهائية لكأس العالم التي أقيمت في الصين.وهذا اللقب الثاني للمنتخب الإسباني بعد تتويجه عام 2006 على حساب اليونان، بينما فشلت الأرجنتين في التتويج للمرة الثانية في تاريخها، لتكتفي بالميدالية الذهبية على أرضها في النسخة الأولى للبطولة عام 1950.وفي المباراة النهائية التي أقيمت امس في بكين، لم تقدم الأرجنتين المتوجة بفضية مونديال 2002، المستوى الذي ظهرت به في ربع النهائي أمام صربيا ونصف النهائي أمام فرنسا، بعدما نجح مارك غاسول وزملاؤه في الحد من خطورة المخضرم لويس سكولا ورفاقه.

وأنهى المنتخب الفرنسي مشاركته في المونديال بانتزاع الميدالية البرونزية على حساب منافسه الأسترالي، بفوزه عليه بنتيجة 67-59 في مباراة المركز الثالث.

