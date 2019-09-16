دوليه

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه لا يمكنه الانتصار دائماً وذلك بعد الخسارة 2-3 أمام نوريتش سيتي أول من أمس في المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي. وتلقى سيتي خسارة مفاجئة هي الأولى له في الدوري الممتاز منذ يناير 2019، والأولى أمام فريق صاعد حديثا الى دوري الأضواء في عهد غوارديولا الذي يتولى منصبه منذ 2016، ليصبح سيتي بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول. وقال غوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء: «الهدف الأول جاء من كرة ثابتة، والثاني من هجمة مرتدة، نوريتش يستحقون الإشادة، يجب أن نتعلم من هذا ونمضي قدما». وأضاف: «تمريرنا للكرة لم يكن سيئا، خلقنا الفرص لكننا لم نستطع التسجيل ، إنهم فريق جيد حقا ولديهم عناصر مميزة، رأينا ذلك في التشامبيونشيب الموسم الماضي، تمتعوا بالحسم اليوم». وتابع: «لم نتمتع بالنهم الذي دائما ما نتصف به في الثلث الأخير من الملعب، في كرة القدم لا يمكنك تفادي الأخطاء دائما، لا أعرف كم كرة سددنا أو سددوا هم، لكن اللعبة تتمحور حول الأهداف، وما تفعله داخل منطقة الجزاء».

