محلية

يبدأ الكويت اليوم حملة الدفاع عن اللقب باستضافة كاظمة على ملعبه في مواجهة قوية ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة الساحل مع النصر على ملعب الشباب. ويسعى الأبيض إلى مواصلة سيطرته المطلقة على الألقاب المحلية في السنوات الثلاثة الأخيرة التي توج خلالها بلقب الدوري 3 مرات ومثلها بكأس الأمير، ومرتين بكأس ولي العهد. ويبقى الكويت هو المرشح الأبرز للقب، قياساً على الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه الفريق والعناصر المتميزة التي يضمها في صفوفه. فالأبيض تعاقد مع السوري حسام السيد المدرب السابق للعربي ليقود الفريق هذا الموسم، وجدد لنجمه الأبرز العاجي جمعة سعيد بالإضافة إلى القادمين الجدد السوري عمر ميداني والفرنسي عبدول سيسوكو والكولومبي دييغو كالديرون، وظهير القادسية السابق خالد القحطاني، لكن صفقته الأهم كانت في خطف مهاجم الأزرق يوسف ناصر من القادسية والذي سيقيده كمحترف بسبب انتقاله دون موافقة ناديه الأصلي كاظمة.

ورغم أن الشكوك تحوم حول مشاركة جمعة سعيد وطلال الفاضل بسبب الإصابة، إلا أن الكويت يظل قادراً على تجاوز كاظمة بوجود مجموعة من اللاعبين المحليين كفيصل زايد وشريدة الشريدة وفهد حمود وفهد الهاجري وعبدالله البريكي وحسين حاكم وحميد القلاف ويعقوب الطراروة.

في المقابل، لا يبدو كاظمة في احسن أحواله رغم المعسكر الإعدادي الخارجي وتعاقده مع 5 محترفين جدد دفعة واحدة قبل فترة قليلة من انطلاق الدوري. وأقالت إدارة البرتقالي المدرب السابق أنطونيو أوليفيرا وتعاقدت مع الصربي بوريس بونياك صاحب الخبرة بالملاعب المحلية، وضم البرازيليين برونو باولو وانطونيو أكيونو ولوكاس غاما، والمالي حامد اسوكو، والتوغولي لالاويلي اتاكورا.

وفي المواجهة الثانية، سيحاول النصر أن يلعب دوراً أكبر من الذي قام به الموسم الماضي عندما يواجه الساحل الصاعد من الدرجة الأولى. ويشرف على العنابي التونسي لطفي رحيم، ودعم الفريق صفوفه مع بالنجم السعودي تيسيير الجاسم إلى جانب لاعب الأزرق السابق عبدالعزيز المشعان، والبرازيلي أندرسون والغيني نابي سوماه، مع التجديد للبحريني سيد ضياء والعاجي أدو روبن. على الطرف الآخر، جدد الساحل الثقة في مدربه الوطني عبدالرحمن العتيبي، وأبرم 5 صفقات شملت العاجي تيتي، والسنغاليين أوسينو نداي وجوي نداي، والبرازيليين كوتينيو وليوناردو سيلفا.

