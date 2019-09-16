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اعتبر السوري يوسف قلفا لاعب وسط العربي ان فريقه لم يقدم المستوى المطلوب منه امام السالمية في اللقاء الذي اقيم اول من امس على ستاد ثامر وانتهى بالتعادل 3- 3 ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الممتاز. وقال قلفا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: «فريقنا لم يقدم المستوى الذي نطمح اليه.. ولكن نعد جمهورنا بأن نكون عند حسن ظنه في اللقاء المقبل (الذي يجمع الأخضر بنظيره القادسية يوم السبت في دربي الكرة الكويتية)».

واوضح قلفا بأنه لعب اللقاء مصابا كما انه لم يتدرب لمدة 4 أيام سبقت المباراة، مضيفا ان الايام القادمة ستكون احسن للعربي الذي يأمل بتحقيق نتائج ترضي جماهيره المتعطشة للانتصارات.

وهنأ المحترف السوري فريق السالمية على الروح العالية التي ظهر عليها والاصرار على الخروج بنتيجة ايجابية من هذا اللقاء، مضيفا ان السماوي عرف كيف يدير المواجهة ويتحكم في بعض مجرياتها، ومؤكدا بأن السالمية لعب على الهجمات المرتدة ونجح من خلالها في تسجيل هدفين عبر نايف زويد وعدي الصيفي.

من ناحيته، قال لاعب السالمية الشاب مبارك الفنيني ان الخروج بنقطة من لقاء الأول من أمس افضل من لا شيء خصوصا اذا كان المنافس بحجم النادي العربي، مشددا على ان لاعبي السالمية بذلوا ما في وسعهم خلال المواجهة، ومؤكدا ان القادم سيكون افضل للسماوي.

