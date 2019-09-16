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اكتفى لاعب منتخب المبارزة سلطان حسن بالميدالية الفضية في مسابقة الايبيه، اثر خسارته بصعوبة امام السعودي عبد الكريم العتيبي 14-15 في المباراة النهائية اول من امس، ضمن الجولة الثامنة من دوري الاشبال الآسيوي تحت 17 سنة، والمقامة على صالة اتحاد اللعبة في الدعية، بمشاركة 8 منتخبات هي البحرين والامارات وهونغ كونغ والاردن والسعودية وعمان وقطر والكويت المضيفة.

ونال السعودي احمد الفيحاني والاردني اياد عودة البرونزية في المسابقة التي شارك بها 40 لاعبا.

وظفر الفائز بالذهبية بمبلغ 1500 دولار اميركي والفضية ألف دولار وكل من صاحبي البرونزية بمبلغ 750 دولارا وكل من الخامس والسادس والسابع والثامن ب 500 دولار.

وكانت الكويت نالت برونزيتين عن طريق عبد العزيز العوض واحمد عوض في مسابقة الفلوريه التي اقيمت منافساتها الجمعة الماضية.

وشارك عضو مجلس ادارة اتحاد المبارزة د. احمد تنديل ورئيس الوفد السعودي وعضو اتحاد اللعبة في بلاده عامر المبيض، في تتويج الفائزين.

من جهته، اكد سلطان حسن صاحب الفضية ان انجازه يصب في خانة تطور لاعبي مسابقة الايبيه، مشيرا الى انه عازم على التعويض في الجولتين المقبلتين الاخيرتين من الدوري.

واعتبر حسن انه اكتسب خبرة لا بأس بها من خلال مشاركاته القارية السابقة ومعسكر المانيا الاعدادي.

