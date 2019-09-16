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أسفرت منافسات الجولة الثانية من سباق الكويت للدراجات المائية (سباق القدرة والتحمل 2019) التي تنظمها لجنة الدراجات المائية بالنادي البحري عن فوز المتسابق جاسم الرجيب بالمركز الأول في فئة الجالس للمبتدئين تلاه محمود عيناتي ثانيا وعبدالله الشمالي ثالثا.

و في فئة الواقف للبراعم حل المتسابق ناصر الرجيب في المركز الأول تلاه فارس رمضان ثانيا وحمد الحساوي ثالثا.

وقال أمين السر العام في النادي خالد الفودري إن المنافسات شهدت ظهور متسابقين جدد استطاعوا الصعود على منصات التتويج بتفوقهم على أقرانهم خصوصا أن المنافسة اشتدت في هذه الجولة عن سابقتها.

ولفت إلى أن هذه البطولة تعطي الفرصة للشباب الواعدين من أصحاب المواهب للظهور والمشاركة في صقل مواهبهم وليعيشوا أجواء المنافسة الحقيقية في السباقات مما يكسبهم الخبرة للمشاركة في استحقاقات أكبر في البطولات المقبلة.

