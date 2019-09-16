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استهل الأزرق مشواره في تصفيات كأس آسيا 2020 للناشئين «تحت 16 عاماً» التي تستضيفها الأردن، بالفوز 2- 0 على نظيره السريلانكي خلال اللقاء الذي اقيم اول من امس على ستاد الأمير محمد الدولي في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى. وقدم الأزرق الصغير اداء مبشراً في المواجهة الأولى توجه بانتصار بهدفين دون رد حملا توقيع اللاعبين ثامر الصليلي وسيد يوسف ابراهيم.

ويخوض الأزرق مواجهته الثانية أمام نيبال اليوم وهو مطالب بالفوز بنتيجة كبيرة على اعتبار ان منافسه النيبالي سهل اذ خسر امام المنتخب الاردني المضيف 0- 7 في الجولة الافتتاحية.

وتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام الأزرق، في حين بقي رصيد سريلانكا ونيبال خالياً من النقاط، فيما تبدأ طاجيكستان مشوارها اليوم بلقاء سريلانكا. واظهر الأزرق رغبة شديدة في تحقيق الفوز منذ بداية اللقاء فنجح في افتتاح التسجيل بعد مرور تسع دقائق عن طريق السليلي، ثم استمر اندفاع لاعبو المنتخب نحو المرمى السريلانكي ليضيف الازرق الهدف الثاني في الدقيقة 15 بواسطة إبراهيم.وركز لاعبو سريلانكا على الإغلاق الدفاعي، حيث نجحوا في حرمان المنتخب من إضافة المزيد من الأهداف.

ويشارك في التصفيات 47 منتخباً، حيث تم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقاً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 فريقاً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة التي تحدد لاحقاً والذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

