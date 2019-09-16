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قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ان رياضة الهجن «تبرز تمسكنا بتقاليدنا واعتزازنا بالموروث الشعبي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الجبري لـ«كونا» اول من امس قبيل مغادرته البلاد للمشاركة في ختام مهرجان ولي العهد السعودي للهجن بنسخته الثانية الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة السعودية ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن. وأكد ان العلاقات الكويتية - السعودية مميزة ولها خصوصية «لما يربطنا بالمملكة الشقيقة من تاريخ مشترك». واضاف ان مهرجان ولي العهد السعودي للهجن يضع مستقبل رياضة الهجن على مساره الصحيح للتوسع والخروج بهذه الرياضة الى العالمية. ولفت الى قدرة الاتحاد الدولي للهجن والقائمين عليه على اظهار هذه الرياضة بصورة مثالية وايصالها لمختلف دول العالم.

وكانت منافسات مهرجان ولي العهد السعودي للهجن انطلقت في نسخته الثانية منتصف شهر اغسطس الماضي في ميدان الهجن بالطائف تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان. وحقق المهرجان رقما قياسيا جديدا ليكسر الرقم السابق المسجل باسمه في موسوعة الأرقام القياسية «غينيس» بتسجيل مشاركة 13377 رأساً متجاوزا الرقم السابق الذي بلغ نحو 11 الفا بنسخته الأولى العام الماضي.

